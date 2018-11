Wist u dat? Bill Gates vindt het toilet opnieuw uit

De Bill & Melinda Gates Foundation heeft in de afgelopen zeven jaar 200 miljoen dollar gestoken in research naar het toilet van de nieuwe generatie, dat uitwerpselen bijvoorbeeld omzet in proper water en bruikbare meststoffen. Vooral in ontwikkelingslanden kan het heruitgevonden toilet een groot verschil maken.

Volgens Bill Gates kunnen de voordelen oplopen tot ruim 200 miljard dollar, onder meer doordat mensen minder ziek worden door menselijke uitwerpselen die in de natuur terechtkomen en het water besmetten met bacteriën.