Wist u dat? Bezoekers strooien assen uit in Disney-parken

Als iemand het heeft over 'code V', dan heeft iemand overgegeven, 'code U' wijst op urine. De code die het meest wordt afgeschermd is 'Hepa cleanup'. Dat betekent dat een bezoeker de assen van een geliefde heeft uitgestrooid in het park. Om dat schoon te maken is een heel fijne stofzuiger - een Hepa - nodig.

Volgens Disney-werknemers gebeurt dat maandelijks. Menselijke assen zijn al uitgestrooid over bloemenperken, op de grasvelden rond het Disney-kasteel, in de gracht onder de vliegende olifanten van Dumbo.

Volgens de parkmedewerkers kiezen mensen het vaakst voor The Haunted Mansion. "Dit gedrag is strikt verboden en onwettig", zegt een woordvoerder. "Gasten die het proberen, zullen worden verwijderd."