Wist u dat? Amazon krijgt concurrentie uit Israël

De nieuwste deelnemer komt uit een land dat niet echt bekendstaat om zijn state of the art winkelervaringen: Israël. Shufersal, de grootste supermarktketen van het land, werkt samen met een lokale start-up, Trigo Vision, om kassamedewerkers te elimineren in haar 272 winkels.

Trigo gebruikt camera's aan het plafond om producten te identificeren in het winkelwagentje van de klant. Aan de hand van die informatie wordt de rekening opgemaakt. De start-up zegt dat zijn technologie 99,5 procent accuraat is.

Shufersal zegt niet hoeveel banen verloren zouden gaan.