In München start donderdag het strafproces in de zaak Wirecard, één van de grootste financiële schandalen uit de Duitse geschiedenis. Waarover ging dat ook alweer en wie zijn de beklaagden?

Waarover gaat het?

Het beursgenoteerde Wirecard, een van de succesverhalen uit de Duitse fintechsector, ging in juni 2020 failliet, nadat bleek dat zijn boekhouding sinds 2015 was opgesmukt. Op de balans was bijna twee miljard euro verdwenen, die mogelijk nooit had bestaan.

De schade voor de kredietgevende banken wordt op 3,1 miljard euro geraamd.

Ook de aandeelhouders zijn hun inleg kwijt: het bedrijf was op een bepaald moment zo'n 20 miljard euro waard.

Het ging om één van de grootste financiële schandalen in de Duitse naoorlogse geschiedenis. Ook boekhoudkantoor EY, dat de rekeningen van Wirecard destijds controleerde en goedkeurde, en waakhond BaFin, kwamen door het schandaal in opspraak.

Huidig bondskanselier Olaf Scholz was tijdens het schandaal minister van Financiën.

Falend toezicht Het Wirecard-schandaal was ook mogelijk door falend toezicht. De vermoedelijke fraude in de jaarrekeningen van Wirecard werd opgemerkt door externe analisten, niet bij de audit. Ook andere schandalen bleven onder de radar van de bedrijfsrevisoren. Zij stellen echter dat het niet hun taak is fraude op te sporen.

Wie zijn de beklaagden?

Topman Markus Braun en twee directieleden staan terecht voor het vormen van een criminele bende, boekhoudfraude, marktmanipulatie, misbruik van vertrouwen en oplichting.

Verwacht wordt dat er tegenstrijdige verklaringen zullen worden afgelegd. Zo verwerpt Braun alle beschuldigingen. De 53-jarige Oostenrijker vindt dat hij zelf ook slachtoffer is en raakte zijn hele vermogen, dat geïnvesteerd was in aandelen van Wirecard, kwijt.

Oliver Bellenhaus daarentegen, de verantwoordelijke voor het Wirecard-filiaal in Dubai, geldt als kroongetuige voor het openbaar ministerie. Volgens zijn advocaat verleent hij zijn volledige medewerking en wil hij zijn verantwoordelijkheid opnemen. De twee voormalige directieleden zitten al meer dan twee jaar in hechtenis.

Derde beklaagde is Stephan von Erffa, de vroegere hoofdboekhouder. Van hem wordt verwacht dat hij geen verklaringen zal willen afleggen in de rechtbank.

100 hoorzittingen

De eerste dag van het proces zal vooral bestaan uit het voorlezen van de akte van beschuldiging, 89 pagina's lang.

De vierde strafkamer van de rechtbank in München heeft zo'n honderd hoorzittingen gepland, het proces loopt tot in 2024.

