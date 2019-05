In 2018 zag de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV haar minwaarden veel sneller oplopen dan haar meerwaarden. Daardoor kwam de winst niet verder dan 3,9 miljoen euro, ongeveer tien minder dan een jaar eerder. Voor dit jaar voorspelt PMV forse meerwaarden. Het Vlaamse overheidsbedrijf stapt ook in het Belgian Growth Fund, het nieuw fonds ter ondersteuning van Belgische groeibedrijven.

Vlaamse kmo's kunnen bij PMV terecht voor allerlei vormen van financiering, zoals leningen, waarborgen of risicokapitaal. De investeringsmaatschappij is in handen van de Vlaamse overheid, en heeft een eigen vermogen van 1 miljard euro. Het rendement op dat eigen vermogen viel vorig jaar magertjes uit. PMV boekte in 2018 een nettowinst van amper 3,9 miljoen euro. In 2017 was dat nog 35,8 miljoen euro.

PMV zag de meerwaarden op zijn investeringsportefeuille stijgen tot 32,1 miljoen euro, maar dat kon de winst niet helpen. De minwaarden stegen immers veel sneller, tot 44 miljoen euro. CEO Michel Casselman wijst vooral naar de afboeking van het PMV-belang in Avantium, een beursgenoteerd chemiebedrijf dat bioplastic maakt. Avantium wilde samen met BASF een productievestiging opzetten in Antwerpen, maar dat plan werd afgevoerd, zodat PMV een flinke afwaardering moest boeken op zijn belang. Toch blijft Casselman geloven in het toekomstpotentieel van Avantium. "Ook grote namen als Danone en Coco Cola blijven in het kapitaal van Avantium", aldus Casselman.

Ook op andere investeringsdossiers moest PMV afboekingen slikken, een logisch gevolg van de focus op investeringen met hoger risico, aldus Casselman. "De helft van het geïnvesteerd vermogen van PMV zit in durfkapitaal voor jonge bedrijven, en nog eens 13 procent in kapitaal voor groeibedrijven," zegt Casselman. "Dat zijn telkens investeringen met hoog risicogehalte. Slechts een derde van het geïnvesteerd vermogen zit in mature bedrijven." Voor dit jaar is er goed nieuws. De verkoop van het satelliettechnologiebedrijf Newtec zal PMV een forse meerwaarde van zowat 50 miljoen euro opleveren, aldus nog Casselman.

Belgian Growth Fund

PMV stapt in het Belgian Growth Fund (BGF), een nieuw investeringsfonds grotendeels gefinancierd door verzekeraars en pensioenfondsen. BGF moet helpen voorkomen dat jonge Belgische techbedrijven bij buitenlandse kapitaalverschaffers moeten aankloppen om hun groei te financieren. Het BGF is opgezet als dakfonds. Het zal niet rechtstreeks investeren in bedrijven, maar kapitaal verstrekken aan fondsen die op hun beurt participeren in bedrijven.

"De eerste kapitaalronde wordt nog voor de zomer afgesloten," aldus Casselman. "We mikken op meer dan 200 miljoen euro. In een latere fase hopen we naar 300 miljoen euro te gaan, met 450 miljoen euro als absoluut maximum." PMV was eerder al aangeduid als beheerder van het BGF, samen met BNP Paribas Fortis Private Equity. Beide zullen ook in het fonds investeren, aldus Casselman. "PMV wil gaan tot 10 procent van het kapitaal van het fonds, dus tot maximaal 45 miljoen euro."