De winstgevendheid van het grote Britse olie- en gasconcern BP is in het derde kwartaal sterk toegenomen dankzij de hoge energieprijzen. Het bedrijf kondigde aan nog eens voor 1,25 miljard dollar, omgerekend bijna 1,1 miljard euro, aan eigen aandelen in te gaan kopen.

De onderliggende winst bedroeg 3,3 miljard dollar, veel meer dan de 86 miljoen dollar een jaar eerder toen de olieprijzen lager waren. De totale omzet kwam uit op bijna 38 miljard dollar tegen 26,3 miljard dollar een jaar terug. BP leed wel op nettobasis een verlies van 2,5 miljard dollar, maar dat had te maken met boekhoudkundige afwaarderingen op termijncontracten voor aardgas door de plotse stijging van de prijzen. BP laat weten dat de situatie zich wel zal herstellen zodra de prijzen weer dalen en de bestellingen geleverd worden.

Topman Bernard Looney spreekt van 'opnieuw een goed kwartaal' voor het bedrijf. Hij zei verder dat hij niet verwacht dat investeerders een oproep zullen doen voor een opsplitsing van BP in een producent van fossiele brandstoffen en een bedrijf dat actief is met duurzame energie. De activistische aandeelhouder Third Point deed vorige week een dergelijke oproep bij Shell.

De onderliggende winst bedroeg 3,3 miljard dollar, veel meer dan de 86 miljoen dollar een jaar eerder toen de olieprijzen lager waren. De totale omzet kwam uit op bijna 38 miljard dollar tegen 26,3 miljard dollar een jaar terug. BP leed wel op nettobasis een verlies van 2,5 miljard dollar, maar dat had te maken met boekhoudkundige afwaarderingen op termijncontracten voor aardgas door de plotse stijging van de prijzen. BP laat weten dat de situatie zich wel zal herstellen zodra de prijzen weer dalen en de bestellingen geleverd worden. Topman Bernard Looney spreekt van 'opnieuw een goed kwartaal' voor het bedrijf. Hij zei verder dat hij niet verwacht dat investeerders een oproep zullen doen voor een opsplitsing van BP in een producent van fossiele brandstoffen en een bedrijf dat actief is met duurzame energie. De activistische aandeelhouder Third Point deed vorige week een dergelijke oproep bij Shell.