PostNL waarschuwt zijn aandeelhouders dat eerder geformuleerde winstprognoses niet meer haalbaar zijn. Het volume pakjes groeit trager dan verwacht en het Nederlandse postbedrijf krijgt te maken met hogere kosten, luidt het in een persbericht.

PostNL dacht dat het volume pakjes weer zou groeien in het derde kwartaal, maar dat gebeurde niet. Het bedrijf denkt nu dat in het belangrijke eindejaarskwartaal de volumes gelijk zullen zijn aan die van vorig jaar.

De inflatie in Nederland is in september naar bijna 15 procent gestegen. PostNL krijgt te maken met hogere brandstof-, loon- en andere kosten. Er lopen bovendien loononderhandelingen. Het bedrijf zegt dat de loonkosten meer zullen stijgen dan eerder was voorzien. Maatregelen om de impact te milderen, worden 'versneld geïmplementeerd en geïntensiveerd'.

PostNL zal volledige resultaten voor het derde kwartaal bekendmaken op 7 november.

PostNL dacht dat het volume pakjes weer zou groeien in het derde kwartaal, maar dat gebeurde niet. Het bedrijf denkt nu dat in het belangrijke eindejaarskwartaal de volumes gelijk zullen zijn aan die van vorig jaar. De inflatie in Nederland is in september naar bijna 15 procent gestegen. PostNL krijgt te maken met hogere brandstof-, loon- en andere kosten. Er lopen bovendien loononderhandelingen. Het bedrijf zegt dat de loonkosten meer zullen stijgen dan eerder was voorzien. Maatregelen om de impact te milderen, worden 'versneld geïmplementeerd en geïntensiveerd'. PostNL zal volledige resultaten voor het derde kwartaal bekendmaken op 7 november.