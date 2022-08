De nettowinst van ING België is in de eerste helft van dit jaar met 44 procent gedaald, van 257 tot 143 miljoen euro. Provisies voor de afslanking van het agentennet en voor potentieel slechte kredieten zijn de belangrijkste verklaring.

Als de inkomsten niet aangroeien en de kosten met 3 procent stijgen, vooral als gevolg van de loonindexering, dan weet je dat de winst onder druk komt. Maar bij ING België speelden nog een aantal factoren. Zo neemt de bank een eenmalige provisie van 93 miljoen euro om contracten met zelfstandige agenten te beëindigen.

Van de 390 kantoren die ING in België heeft, zullen er binnenkort nog maar 150 à 250 overblijven. Het aantal statutaire kantoren (uitgebaat door eigen personeel) zal dalen van 80 naar 50 eind dit jaar. Het aantal agentschappen uitgebaat door zelfstandige agenten bedraagt momenteel 300 en zal eveneens fors krimpen, op termijn wellicht tot een honderdtal, valt af te leiden uit de woorden van Peter Adams, de CEO van ING België.

"We evolueren in het statutaire net naar grotere kantoren, waar we de expertise van onze medewerkers samenbrengen. In het agentennet moet dezelfde beweging plaatsvinden. De snelheid waarmee dat gebeurt, hangt af van het klantengedrag. De bedoeling is uit te komen op een distributienet dat voor een derde uit eigen kantoren en voor twee derde uit zelfstandige agentschappen bestaat", aldus Adams.

Meer advies op afstand

Dreigt de bank op die manier niet het contact met de klant te verliezen? "De kantoren realiseren zes keer minder transacties dan tien jaar geleden", reageert de CEO van ING België. "Voor de meeste zaken bieden we onze klanten een digitale oplossing aan. Advies geven we almaar meer vanop afstand, bijvoorbeeld via een videocall. Klanten verkiezen dat boven een bezoek aan het kantoor, en ze geven ons daarvoor hoge tevredenheidsscores."

ING België lanceerde zopas Instant Business Lending, waardoor zakelijke klanten een krediet tot 100.000 euro digitaal kunnen aanvragen. Binnen de vijf à tien minuten krijgen ze een antwoord. Indien de beslissing positief is, staat het geld de volgende werkdag op de rekening.

Lees verder onder de tabel

© ING

Geen terugbetalingsproblemen

De winst van ING België daalt ook omdat de bank voor 155 miljoen euro extra kredietprovisies neemt. De helft daarvan is gelinkt aan individuele kredietdossiers, de andere helft houdt rekening met de verslechterde economische context. Dat betekent niet dat ING geconfronteerd wordt met meer klanten met terugbetalingsproblemen.

"Integendeel", zegt CFO Hans De Munck. "Bij de particulieren met een hypothecaire lening zien we, ondanks de torenhoge inflatie, geen terugbetalingsproblemen. Dat is wellicht te danken aan de indexering van de lonen en overheidsmaatregelen om de stijgende energiekosten af te remmen. Bij de bedrijven is het aantal risicogevallen op onze watchlist zelfs afgenomen. We krijgen geen signalen dat we ons op de korte termijn zorgen zouden moeten maken over de terugbetalingscapaciteit van onze klanten."

De inkomsten van ING België stagneerden in de eerste helft van 2022 rond 1,54 miljard euro. De commissie-inkomsten stegen licht, maar die uit beleggingsproducten daalden. Volgens De Munck kwam dat niet doordat de klanten massaal aandelen verkochten, maar vooral doordat de beurs klappen kreeg en de beheerscommissie berekend wordt op het totale vermogen onder beheer.

Spaarrente gaat niet omhoog

Het goede nieuws voor ING België is dat de rente-inkomsten, die licht daalden, de bodem bereikt hebben: "We gaan ervan uit dat de renteverhogingen van de Europese Centrale Bank zullen leiden tot een betere rentemarge en hogere rente-inkomsten voor de bank", aldus De Munck.

Plannen om de spaarrente op te trekken zijn er op de korte termijn niet. "De ambitie om een prijsbreker te zijn hebben we afgezworen", zegt Peter Adams. "We zullen onze klanten altijd een correcte vergoeding bieden, maar we hebben betere troeven om uit te spelen dan een bovengemiddelde spaarrente of een gratis zichtrekening. Het advies en de expertise van onze medewerkers moeten het verschil maken."

