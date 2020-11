Airbnb slaagt in een half mirakel. De gisteren gepubliceerde prospectus van de onlineverhuurder van vakantieverblijven kan uitpakken met een nettowinst in het derde kwartaal. En dat terwijl Uber, Lyft, Takeaway en andere vlaggenschepen van de deeleconomie met zwakke cijfers naar de beurs trokken. Maar de winst komt onder meer door een forse besparing op marketing, en er liggen lijken in de kast.

Airbnb is danig uit koers geslagen door de coronacrisis. De onlineverhuurder brak de afgelopen jaren door als de geliefkoosde site voor toeristen die appartementen of huizen wilden huren in New York, Amsterdam of andere hotspots. Zowel voor de hotelketens als de traditionele boekingsites groeide Airbnb bliksemsnel uit tot dé concurrent. Maar door de coronacrisis klapte het toerisme ineen. Airbnb heeft in de eerste negen maanden een nettoverlies van bijna 700 miljoen dollar opgelopen en dat zelfs na een redelijk goede zomer en forse besparingen.

De reden waarom de beursgang van Airbnb wellicht toch een succes wordt, zijn de mooie cijfers in de prospectus. Airbnb zit op een berg cash van ongeveer 4 miljard dollar en was bezig aan zeer goed parcours. In 2015 werd voor 8 miljard dollar aan boekingen verwerkt, in 2019 was dat bijna 38 miljard. Dankzij de commissies op die transacties zat Airbnb daardoor in 2019 aan een omzet van 4,8 miljard dollar. 2020 begon als een rampjaar, maar het derde kwartaal, de zomer, was winstgevend. Airbnb blijft ook profiteren van de trend dat rijke stadsbewoners voor lange tijd een villa op de buiten huren. Met die kwartaalwinst kan het een beter resultaat voorleggen dan Uber, Lyft en andere generatiegenoten van de deeleconomie die de voorbije jaren naar de beurs trokken.Maar het is niet al goud wat blinkt. Airbnb heeft 2 miljard schulden met een hoge rente op de balans staan. De conflicten over belastingen kunnen 1,3 miljard dollar kosten in plaats van de opzijgezette 1 miljard. De goede cijfers van het derde kwartaal komen ook door forse besparingen die deels teruggeschroefd moeten worden. Airbnb gaf in 2019 ongeveer 30 procent van zijn omzet uit aan marketing, voor dit jaar is dat voorlopig een twintigtal procent. Dat moet omhoog zodra het toerisme herneemt en de concurrentie weer toeneemt. Airbnb zet verder zwaar in op meer geleide reizen, events en speciale formules. Dat vrat al geld voor de coronacrisis losbarstte. Bovendien staat het aanbod van Airbnb onder druk. Critici stipten de voorbije maanden aan hoe onder meer in Dublin en Amsterdam veel meer zoekertjes kwamen voor langetermijnverhuur van appartementen. Dat was voor hen nogmaals het bewijs dat Airbnb toelaat dat vastgoedkantoren en -ondernemers met illegale vakantiehuisjes de woonmarkt verstoren in heel wat steden. Het heeft er inderdaad alle schijn van dat veel Airbnb-verhuurders hun staart intrekken en hun appartementen en woningen weer op de reguliere, minder rendabele verhuurmarkt brengen.Daardoor krimpt het aanbod van Airbnb en dat geeft concurrenten, vooral de onlineveteraan booking.com, een kans om zich in die markt te knokken van het kortverhuur van appartementen en vakantiehuizen. Volgens de gespecialiseerde nieuwssite Skift biedt Airbnb 7 miljoen verblijven aan, booking.com zit al aan 6,2 miljoen. Airbnb is een onwaarschijnlijk verhaal. Het bedrijf ontstond nadat oprichters Brian Chesky en Joe Gebbia een slaapplek, niet meer dan een luchtmatras, hadden verhuurd aan kennissen die naar een designconferentie in San Francisco wilden komen. Het is al lang geen scrappy start-up meer, maar Airbnb komt nu echt in de hoogste klasse terecht met zijn beursgang. Het heeft bewezen dat het zelfs een coronacrisis aankan, maar nu komen de jaren van bevestiging: kan het duurzaam rendabel worden?