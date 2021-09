De Deense producent van windturbines Vestas gaat zijn Europese activiteiten herstructureren. Daarbij gaan 650 banen verloren.

De marktleider wil drie fabrieken sluiten in Duitsland, Spanje en thuisland Denemarken. In Duitsland staan 460 banen op de helling, in Spanje 115 en in Denemarken 75.

Het banenverlies is onder meer een gevolg van de integratie van de offshore- en onshoreactiviteiten van Vestas. Bij het bedrijf werken wereldwijd 29.000 mensen.

