Verlinvest en de oprichters van het smoothiemerk Innocent pompen 36 miljoen euro in de ethische Nederlandse chocolatier Tony's Chocolonely. Ze krijgen een derde van het bedrijf in handen.

Verlinvest is het investeringsvehikel van de AB InBev-familie de Spoelberch. Samen met JamJar, het investeringsfonds van de oprichters van het smoothiemerk Innocent, investeert Verlinvest 36 miljoen in het Nederlandse chocoladebedrijf. Dat gebeurt voornamelijk via een kapitaalinjectie, maar ook voor een klein deel via de overname van bestaande aandelen. Ze krijgen een belang van 33 procent in de Nederlandse chocolatier, schrijft De Tijd.

Chief Chocolate Officer Henk Jan Beltman wilde al langer een partner aantrekken. Toen hij begin vorig jaar dacht aan een overname door een multinational zoals Nestlé, Mars of Mondelez, kwam daar veel kritiek op. Beltman wilde zo de ethische waarden van Tony's Chocolonely overdragen aan de grote bedrijven. De wantoestanden in de cacaoteelt zouden dus veel efficiënter worden aangepakt.

Maar het plan mislukte. Dat tot tevredenheid van oprichter Teun - Tony - van de Keuken, die denkt dat Tony's Chocolonely voor die voedingsreuzen een schaamlapje zou zijn geweest. Van de Keuken is niet meer betrokken bij het bedrijf.

Willy Wonka-fabriek

Een deel van het geld dat de twee nieuwe investeerders aanbrengen, zal gebruikt worden om het 'Tony's Chocolonely's Chocolate Circus' te ontwikkelen. Dat is het prestigeproject van Beltman die in de fabriek ook een bezoekerscentrum en achtbaan wil installeren, de beroemde Willy Wonka-fabriek uit Sjakie en de Chocoladefabriek van Roald Dahl achterna. Jaarlijks wil het bedrijf daar 500.000 chocoladefans ontvangen.

Het belang van Beltman vermindert na de transactie van 76 procent naar 51 procent. De participatie van medeoprichter Maurice Dekkers valt terug tot 9 procent (13,95% vóór de deal) en die van ex-topmanager Eveline Raijmans tot 7 procent (tegenover 10,31%).

Verlinvest is het investeringsvehikel van de AB InBev-familie de Spoelberch. Samen met JamJar, het investeringsfonds van de oprichters van het smoothiemerk Innocent, investeert Verlinvest 36 miljoen in het Nederlandse chocoladebedrijf. Dat gebeurt voornamelijk via een kapitaalinjectie, maar ook voor een klein deel via de overname van bestaande aandelen. Ze krijgen een belang van 33 procent in de Nederlandse chocolatier, schrijft De Tijd.Chief Chocolate Officer Henk Jan Beltman wilde al langer een partner aantrekken. Toen hij begin vorig jaar dacht aan een overname door een multinational zoals Nestlé, Mars of Mondelez, kwam daar veel kritiek op. Beltman wilde zo de ethische waarden van Tony's Chocolonely overdragen aan de grote bedrijven. De wantoestanden in de cacaoteelt zouden dus veel efficiënter worden aangepakt. Maar het plan mislukte. Dat tot tevredenheid van oprichter Teun - Tony - van de Keuken, die denkt dat Tony's Chocolonely voor die voedingsreuzen een schaamlapje zou zijn geweest. Van de Keuken is niet meer betrokken bij het bedrijf. Een deel van het geld dat de twee nieuwe investeerders aanbrengen, zal gebruikt worden om het 'Tony's Chocolonely's Chocolate Circus' te ontwikkelen. Dat is het prestigeproject van Beltman die in de fabriek ook een bezoekerscentrum en achtbaan wil installeren, de beroemde Willy Wonka-fabriek uit Sjakie en de Chocoladefabriek van Roald Dahl achterna. Jaarlijks wil het bedrijf daar 500.000 chocoladefans ontvangen.Het belang van Beltman vermindert na de transactie van 76 procent naar 51 procent. De participatie van medeoprichter Maurice Dekkers valt terug tot 9 procent (13,95% vóór de deal) en die van ex-topmanager Eveline Raijmans tot 7 procent (tegenover 10,31%).