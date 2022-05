Wie volgt Ingrid Daerden (Aedifica) op als Trends CFO of the Year?

Elk jaar reiken de magazines Trends en Trends/Tendances een trofee uit aan een verdienstelijke CFO. Dit jaar gebeurt dat voor de elfde keer. Op de lijst van winnaars staan ronkende namen als Nicolas De Clercq (ex-Kinepolis), Catherine Vandenborre (Elia), Birgit Conix (ex-Telenet), Luc Popelier (KBC Groep) en Dirk Michielsens (Katoen Natie). Vorig jaar ging de onderscheiding naar Ingrid Daerden van Aedifica.

Met de trofee wil Trends de prestaties van een financieel directeur in de verf zetten. De jury staat onder het voorzitterschap van Trends-hoofdeconoom Daan Killemaes. Ze heeft oog voor de professionele kennis en de leiderschaps- en peoplemanagementkwaliteiten van de CFO, en voor de bijdrage die hij of zij levert aan de strategische aansturing van de onderneming. De namen van de juryleden en uitgebreide informatie over de selectiecriteria vindt u op de website trendscfo.be.

De vijf genomineerden zijn dit jaar Kristiaan De Beukelaer (Mediahuis), Karim Hajjar (Solvay), Maud Larochette (N-Side), Geert Peeters (Greenyard) en Johan Vankelecom (Belfius). U leest een portret van die kandidaten via de links in het blauwe kader onderaan. Daar hebben we aandacht voor de verwezenlijkingen van hun financieel departement voor de strategische ontwikkeling van het bedrijf.

De naam van de laureaat wordt bekendgemaakt op een evenement, dat op 1 juni 2022 plaatsvindt in Brussel Expo op de Heizel in Brussel. Die avond staat een keynotespeech op het programma van Lars Machenil, de Belgische CFO van de Franse bankgroep BNP Paribas. Hij zal onder meer spreken over green finance en het belang van duurzaamheid als strategische as in een bedrijfs- en financiële context.

