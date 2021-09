Wie volgt Nicolas De Clercq (Kinepolis) op als Trends CFO of the Year?

De toekenning van de trofee van CFO of the Year is dit jaar een lustrumeditie. Voor de tiende keer reiken de magazines Trends en Trends-Tendances die prestigieuze trofee uit.

Met de award wil Trends de prestaties van een financieel directeur in de verf zetten. De jury, onder voorzitterschap van Trends-hoofdeconoom Daan Killemaes, selecteerde vijf sterke kandidaten. Ze beoordeelde vooral hun professionele kennis, hun leiderschaps- en peoplemanagementkwaliteiten, en de rol van de CFO als strategische partner in de onderneming. De namen van de juryleden en meer informatie over de selectiecriteria vindt u op de website trendscfo.be.

De vijf genomineerden zijn dit jaar Ingrid Daerden van Aedifica, Charles Jacques van Masthercell, Jean-Pierre Mellen van Recticel, Nadia Messaaoui van Technord en Geert Peeters van Greenyard. Een van hen wordt de opvolger van Nicolas De Clercq van Kinepolis, die de vorige editie won.

De naam van de laureaat wordt bekendgemaakt op een event dat op 20 oktober 2021 plaatsvindt in de Event Lounge in Brussel. Op het programma staat die avond ook een keynotespeech van Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank van België.

