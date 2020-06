Wie volgt Catherine Vandenborre (Elia) op als Trends CFO of the Year?

Voor de negende keer reiken de magazines Trends en Trends-Tendances de trofee van CFO of the Year uit. Door de uitzonderlijke corona-omstandigheden is het een speciale editie. De juryvergaderingen vonden plaats via videocalls en het evenement voor de prijsuitreiking werd geschrapt. Normaal had dat in mei moeten plaatsvinden. Aanvankelijk werd even overwogen het event te verplaatsen naar september, maar ook dat bleek niet haalbaar. We hopen volgend jaar opnieuw aan te knopen met de traditie van een mooi netwerkevent met interessante sprekers.De jury onder leiding van Trends-hoofdredacteur Daan Killemaes selecteerde vier topkandidaten voor de Trends CFO of the Year 2020. Belangrijke criteria waren de professionele kennis, de leiderschaps- en peoplemanagementkwaliteiten, en de rol van de CFO als strategische partner in de onderneming. De namen van de juryleden en meer informatie over de selectiecriteria vindt u op de website trendscfo.be. De vier genomineerden zijn dit jaar Nicolas De Clercq van Kinepolis, Ann Desender van Barco, Alessandro Mazzocchetti van Odoo en Koen Peeters van Studio 100. U leest een profiel van die kandidaten onderaan in het kader. Een van hen wordt de opvolger van Catherine Vandenborre, de CFO van Elia, die vorig jaar bekroond werd. Trends en Trends-Tendances maken zo spoedig mogelijk de naam van de winnaar bekend.