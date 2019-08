Wie is Oliver Zipse, de nieuwe CEO van BMW?

Wolfgang Riepl redacteur bij Trends

Vandaag neemt Oliver Zipse de fakkel over van Harald Krüger als CEO bij BMW. Zipse moet weer meer rijplezier brengen in de gelederen van BMW. Maar de aandelenmarkt twijfelt of de man die staat voor continuïteit het Duitse premiummerk in een hogere versnelling kan brengen.

Oliver Zipse, de nieuwe topman van BMW © Jens Claessens

Dit artikel verscheen op 25 juli in het magazine van Trends.

...

