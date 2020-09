Wibra België wil met 36 van de 81 winkels, het hoofdkantoor in Temse en 183 van de huidige 439 medewerkers een doorstart maken. Dat heeft de directie vrijdag bekendgemaakt tijdens een ondernemingsraad, meldt de winkelketen.

Op 5 oktober wordt een vonnis verwacht over het voorstel dat aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van Gent (afdeling Dendermonde) werd voorgelegd. In het geval het voorstel wordt afgewezen, zal de directie het faillissement aanvragen, klinkt het.

Concreet gaat het om 36 winkels: in Borgerhout, Merksem, Aalst, Leuven, Geel, Mortsel, Oostende (2), Schaarbeek (2), Luik, Etterbeek, Eeklo, Menen, Tienen, Halle, Herentals, Gilly, Brugge, Sint-Amandsberg, Lokeren, Laken, Genk, Bergen, Kapellen, Ukkel, Blankenberge, Jette, Maasmechelen, Estaimpuis, Tielt-Winge, Heusden-Zolder, Haccourt, Mechelen Nekkerspoel, Overpelt en Mariakerke.

Coronacrisis

Wibra vroeg eind juli de gerechtelijke reorganisatie aan. Die was noodzakelijk omdat 'Wibra België al verscheidene jaren verlieslatend is, aldus de winkelketen. 'De verlieslatende Belgische activiteiten werden traditioneel opgevangen en gecompenseerd door de andere activiteiten van de groep, maar in de huidige covid-19 context was dat niet meer mogelijk, klinkt het. Volgens Wibra België is de situatie onhoudbaar door de verliezen en de opgebouwde schuldenlast.

De directie benadrukte vrijdag tijdens de ondernemingsraad dat zolang de procedure loopt, Wibra België zich in een reorganisatie onder gerechtelijk gezag bevindt. Tijdens die procedure mag de onderneming enkel opeisbare betalingen uitvoeren. 'Zowel de lonen als de gepresteerde overuren vallen hieronder en werden ook aan alle betrokken medewerkers uitbetaald. Overige toezeggingen en garanties mogen en kunnen echter in het kader van de procedure niet gegeven worden. Dit werd tijdens de ondernemingsraad ook bevestigd door de gerechtsmandataris.'

'Geen garanties'

Bas Duijsens, gedelegeerd bestuurder van Wibra België, zegt begrip te hebben voor de ongerustheid bij de medewerkers. 'Bepaalde garanties en zekerheden kunnen we vandaag helaas niet geven. We hebben ook de lijst van winkels die Wibra wenst over te nemen meegegeven aan de ondernemingsraad, al is het wel belangrijk om daaraan toe te voegen dat alle medewerkers van deze winkels niet automatisch zullen worden overgenomen', zegt hij.

Alle Wibra- medewerkers zullen geïnformeerd worden over hun persoonlijke situatie, zodra de ondernemingsrechtbank zich heeft uitgesproken.

