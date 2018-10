Wet op ondernemingsraden bestaat 70 jaar: 'Zorg ervoor dat je overeenkomt'

De wet op de ondernemingsraden is zeventig jaar oud en aan een opsmuk toe, zegt Jan Vanthournout, expert sociaal overleg bij SD Worx. Al hangt de efficiënte werking meer af van de sfeer in het bedrijf dan van de taken die de raad op zich mag nemen.