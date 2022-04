Als ontwikkelaar van businesssoftware voor de grafische productie-industrie timmert Dirk Deroo met Dataline al enkele decennia aan de weg. Als marktleider in de Benelux begon het bedrijf onlangs aan de internationale expansie. In 2023 staan enkele buitenlandse overnames op de planning.

Elk jaar opnieuw komen ter gelegenheid van de Trends Gazellen enkele verborgen parels naar boven. Zoals Dataline, dat als b2b-speler niet zo vaak in de kijker loopt. Het bedrijf ontwikkelt businesssoftware voor de grafische productie-industrie. "MultiPress integreert alle commerciële, financiële en logistieke bedrijfsprocessen, samen met de productie en de rapportering in één krachtig managementsysteem. Denk aan facturatie, klantenbeheer, productiecalculatie, planning, kostprijsberekening enzovoort. Van de voordeur van de organisatie tot aan de achterdeur", legt de oprichter en CEO Dirk Deroo uit.

Met al meer dan 10.000 gebruikers in de grafische industrie is Dataline de marktleider in administratieve software in de niche van de grafische productiebedrijven. "70 procent van de bedrijven in de Benelux die over een ERP-systeem beschikken, heeft gekozen voor onze software", zegt Dirk Deroo. "Vaak leeft bij de mensen nog het beeld dat de grafische industrie krimpt, maar ze is veel ruimer dan alleen maar kranten en magazines. Er zijn nog heel wat andere subsegmenten, zoals verpakking, grootformaatapplicaties, textiel, huisdecoratie enzovoort."

Internationale expansie

Dataline werd opgericht in 1997 en groeide stap voor stap in zijn thuismarkt. Na bijna twintig jaar borrelde bij Dirk Deroo de vraag op of hij met zijn bedrijf ook in Europa succesvol kon zijn. Een marktanalyse toonde al snel het potentieel aan. Op eigen kracht begon Dataline vanuit Loppem aan de Europese expansie.

Om sneller te kunnen groeien in het buitenland, veranderde Dirk Deroo onlangs het geweer van schouder. "We willen de beste medewerkers aantrekken, en die zijn uiterst schaars. Bovendien duurt het gemakkelijk één tot drie jaar vooraleer ze opgeleid zijn en aan de slag kunnen. Daarom kiezen we nu voor overnames. We hebben er al twee gedaan in Nederland, maar vooral in 2023 willen we nog heel wat acquisities realiseren. In zowat alle Europese landen hebben we een shortlist opgemaakt met interessante partijen. De focus ligt op Spanje, Duitsland, Frankrijk en de Scandinavische landen."

Nieuwe organisatiestructuur

De nieuwe groeistrategie houdt ook een belangrijke hervorming van de organisatiestructuur in. "Behalve de sales en het projectmanagement willen we alle kernactiviteiten in Loppem centraliseren. Rekruteerden we vroeger eerder generalisten, dan zoeken we nu vooral naar specialisten in uiteenlopende domeinen: digitale marketeers, Drupal-specialisten, copywriters, programmeurs, juridisch adviseurs, financiële profielen enzovoort. Momenteel hebben we zo'n tien vacatures."

De snelle groei van Dataline bleef niet verborgen voor private-equityspelers. "Er hebben al enkele partijen op de deur geklopt. Als ze een toegevoegde waarde voor het bedrijf hebben, dan wil ik niets uitsluiten", besluit Dirk Deroo, die nog altijd alle aandelen in handen heeft.

