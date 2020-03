Van bij de start in 2004 trokken oprichters Stefaan Decroos en Edwin Van der Vennet met beMatrix de export- en innovatiekaart. De Roeselaarse producent van modulaire oplossingen voor standenbouw, evenementen en displays heeft meer dan 3000 klanten in 64 landen.

Stefaan Decroos en Edwin Van der Vennet houden hun hart vast voor de verdere verspreiding van het coronavirus. Al enkele organisatoren van vakbeurzen en congressen hebben beslist hun evenement uit te stellen of af te gelasten. Dat zal ongetwijfeld een impact hebben op de business van beMatrix. Het bedrijf is gespecialiseerd in de ontwikkeling en de productie van ecologisch verantwoorde, herbruikbare modulaire kits voor beursstands, evenementen en displays.

Internationalisatie en innovatie

De voorbije jaren kende beMatrix een opvallende groei. "Internationalisering is zeker een sleutelfactor", zegt CEO Stefaan Decroos. "Standenbouw is bij uitstek een internationale business. We realiseren 96 procent van onze omzet in het buitenland. Vooral de doorbraak in de Verenigde Staten heeft ons bedrijf vleugels gegeven. Ons systeem, dat zeer snel kan worden opgebouwd, is enorm kostenbesparend. Er zijn bovendien heel wat zaken geïntegreerd in het systeem, zoals ledschermen, lichtbakken, panelen, doeken enzovoort. De Verenigde Staten zijn al goed voor de helft van onze omzet."

BeMatrix houdt een centrale productie aan omdat het bedrijf in een typische projectmarkt actief is. Om toch zo dicht mogelijk bij de klanten te zitten, beschikt beMatrix naast het hoofdkwartier in Roeselare over productievestigingen in de Verenigde Staten en in China. Bovendien heeft het bedrijf wereldwijd een netwerk van hubs uitgebouwd voor lokale ondersteuning in techniek, verhuur en noodverkoop.

Een tweede pijler van het succes is innovatie. "We investeren veel energie en middelen in onderzoek en ontwikkeling. Onze missie is het leven van een standenbouwer eenvoudiger en rendabeler te maken", benadrukt Edwin Van der Vennet. "We ontwikkelen nieuwe producten terwijl we ook voortdurend proberen onze bestaande producten te optimaliseren. Zo lanceerden we in 2017 een modulaire, perfect integreerbare ledmuur, waarvoor we een Red Dot Design Award hebben gekregen."

Sociale werkgever

BeMatrix heeft al zo'n 220 medewerkers. Het vinden van nieuwe mensen is niet altijd gemakkelijk. "Zeker IT'ers en technisch geschoolde mensen worden heel zeldzaam", weet Stefaan Decroos. "Dankzij ons aantrekkelijke imago valt de zoektocht best mee, maar toch moeten we blijven inzetten op onze employer branding. We profileren ons ook graag als een sociale werkgever. We schenken bijvoorbeeld elk jaar 2 procent van onze bedrijfskasstroom aan goede doelen."

