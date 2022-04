Op zoek naar meer levenskwaliteit bedacht de Roeselaarse familie Van Bruaene-Bulthé een innovatief belevingsconcept. Tastoe is een unieke eet- en winkelformule met een knipoog naar de familiale roots in de bakkerijwereld.

Filip Van Bruaene stamt uit een Roeselaars bakkersgeslacht. Hij zette de familietraditie voort en vestigde zijn bakkerij De Tassche langs één van de invalswegen naar Roeselare. Later kwam er een tweede winkel bij in het stadscentrum.

Een tiental jaar geleden begonnen zijn vrouw Sabine Bulthé en de kinderen Jonas en Annelies met hun Bistro Majé aan het Stationsplein. De zaken gingen goed, maar de totaal uiteenlopende openingsuren betekenden een aanslag op het familieleven. "Op zoek naar meer levenskwaliteit sleutelden we twee jaar lang aan een innovatief belevingsconcept dat beide werelden moest samenbrengen onder één dak. Ons restaurant ging dicht en bij de bakkerij openden we Tastoe, een vernieuwende eet- en winkelformule."

Familiezaak

De privéwoning die aan de bakkerij paalde, kreeg een totale make-over. Aan de ene kant van het gebouw is er nu een moderne winkel met dagverse creaties: van koffiekoeken tot bouleburgers en hartige tapas. Aan de andere kant vind je een horecazaak. "In Tastoe bundelen we meer dan dertig jaar passie voor brood en andere lekkernijen. Al onze gerechten hebben dan ook een knipoog naar onze roots", zegt Jonas Van Bruaene. 's Morgens kunnen de mensen kiezen uit een ontbijtbuffet, terwijl ze 's middags kunnen aanschuiven voor een lunch. Na de middag wordt Tastoe een tearoom met onder andere pannenkoeken en zelfgemaakt ijs.

Het hele gezin is betrokken bij Tastoe. Vader Filip runt de bakkerij, moeder Sabine ontfermt zich over de administratie en het personeel, zoon Jonas is verantwoordelijk voor de keuken en dochter Annelies is actief in de winkel en de zaal.

E-commerce

Amper een jaar na de opening van de nieuwe zaak stak de wereldwijde coronapandemie de kop op. Als essentiële winkel bleef de bakkerij open, maar het horecagedeelte moest tijdelijk dicht. "Gelukkig had schoondochter Olivia net de website op punt gezet, waardoor we volop konden inspelen op de snelgroeiende e-commerce", reageert Sabine Bulthé. "Zo mochten we op Moederdag 250 ontbijtmanden leveren. Intussen is corona naar de achtergrond verwezen, maar de website draait nog altijd goed."

Tijdens een bezoek aan Tastoe valt meteen de familiale sfeer op. De familie kent zowat alle klanten bij naam en probeert altijd een kort gesprekje te voeren. "We doen ook ons best om onze medewerkers zo veel mogelijk te betrekken. Ons team bestaat al uit zeventien vaste personeelsleden aangevuld met zo'n twintig studenten en flexi-jobbers", besluit Sabine Bulthé.

