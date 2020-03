In amper enkele jaren groeide C&W Logistics uit tot een toonaangevende speler in ons land. De Kortrijkse ontwikkelaar van logistieke software wil het aanbod voort uitbreiden met aangepaste oplossingen voor de kmo-markt.

Christof De Saedeleer en Wim Vermeulen leerden elkaar midden de jaren negentig kennen bij Unilin, de West-Vlaamse producent van laminaat, spaan- en isolatieplaten. Als logistiek en IT-manager werkten ze aan de implementatie en de uitbouw van de logistieke processen en de bijbehorende softwaresystemen in uitdagende projecten, zoals de automatisering van meerdere hoogbouwmagazijnen. Later gingen ze elk hun eigen professionele weg, maar ze hielden wel contact.

Mondreclame

De Saedeleer en Vermeulen sloegen de weg van de logistieke consultancy in, meer specifiek de implementatie van het warehouse management system. WMS-software beheert de goederenstromen en automatiseert de logistieke processen in een magazijn. "Eerst deden we dat in onderaanneming, later kregen we de kans een officiële doorverkoper te worden van het WMS-pakket Dynaman. Dat was het sein om C&W Logistics te versterken met drie ex-collega's", vertelt Wim Vermeulen.

Daarna deed de mondreclame haar werk en groeide het bedrijf snel uit tot een toonaangevende speler in ons land. "We geven jaarlijks maar een paar duizenden euro's uit aan marketing", vertelt Christof De Saedeleer. "Onze klanten en andere spelers in het logistieke netwerk weten ons blijkbaar te vinden. Onze kernmarkt is de Benelux, maar door de aanhoudende vraag zijn we nog hoofdzakelijk in de eigen regio actief. We volgen onze klanten ook naar het buitenland. We hebben daar al enkele mooie referenties opgebouwd."

Het bedrijf zou nog een pak harder kunnen groeien, maar zeker in West-Vlaanderen is het niet altijd vanzelfsprekend om goede medewerkers aan te trekken. "Vorig jaar hebben we een tiental mensen aangeworven, waardoor het team uit 43 mensen bestaat. We zijn continu op zoek naar businessanalisten en software-ontwikkelaars. Het personeelsprobleem is een rem op onze groei", zegt Christof De Saedeleer. "We doen ons best om onze medewerkers in de watten te leggen. Zo hebben we vorig jaar onze intrek genomen in een modern kantoor in Cotton Park, een architecturaal pareltje in de Kortrijkse regio."

Kmo-markt

C&W Logistics is uitgegroeid tot medeontwikkelaar van het softwarepakket Dynaman. Het is de bedoeling nog meer in te zetten op de ontwikkeling en de implementatie van de software Suite. "We hebben al heel wat extra modules en logistieke tools ontwikkeld waarmee we onze klanten een oplossing op maat aanbieden. Vaak zijn dat vrij complexe processen", zegt Vermeulen. "We voelen dat de kmo's almaar meer behoefte hebben aan een compactere versie van onze software. Op korte termijn willen we graag ons aanbod uitbreiden met aangepaste oplossingen voor de kmo-markt."

Christof De Saedeleer en Wim Vermeulen leerden elkaar midden de jaren negentig kennen bij Unilin, de West-Vlaamse producent van laminaat, spaan- en isolatieplaten. Als logistiek en IT-manager werkten ze aan de implementatie en de uitbouw van de logistieke processen en de bijbehorende softwaresystemen in uitdagende projecten, zoals de automatisering van meerdere hoogbouwmagazijnen. Later gingen ze elk hun eigen professionele weg, maar ze hielden wel contact. De Saedeleer en Vermeulen sloegen de weg van de logistieke consultancy in, meer specifiek de implementatie van het warehouse management system. WMS-software beheert de goederenstromen en automatiseert de logistieke processen in een magazijn. "Eerst deden we dat in onderaanneming, later kregen we de kans een officiële doorverkoper te worden van het WMS-pakket Dynaman. Dat was het sein om C&W Logistics te versterken met drie ex-collega's", vertelt Wim Vermeulen. Daarna deed de mondreclame haar werk en groeide het bedrijf snel uit tot een toonaangevende speler in ons land. "We geven jaarlijks maar een paar duizenden euro's uit aan marketing", vertelt Christof De Saedeleer. "Onze klanten en andere spelers in het logistieke netwerk weten ons blijkbaar te vinden. Onze kernmarkt is de Benelux, maar door de aanhoudende vraag zijn we nog hoofdzakelijk in de eigen regio actief. We volgen onze klanten ook naar het buitenland. We hebben daar al enkele mooie referenties opgebouwd." Het bedrijf zou nog een pak harder kunnen groeien, maar zeker in West-Vlaanderen is het niet altijd vanzelfsprekend om goede medewerkers aan te trekken. "Vorig jaar hebben we een tiental mensen aangeworven, waardoor het team uit 43 mensen bestaat. We zijn continu op zoek naar businessanalisten en software-ontwikkelaars. Het personeelsprobleem is een rem op onze groei", zegt Christof De Saedeleer. "We doen ons best om onze medewerkers in de watten te leggen. Zo hebben we vorig jaar onze intrek genomen in een modern kantoor in Cotton Park, een architecturaal pareltje in de Kortrijkse regio." C&W Logistics is uitgegroeid tot medeontwikkelaar van het softwarepakket Dynaman. Het is de bedoeling nog meer in te zetten op de ontwikkeling en de implementatie van de software Suite. "We hebben al heel wat extra modules en logistieke tools ontwikkeld waarmee we onze klanten een oplossing op maat aanbieden. Vaak zijn dat vrij complexe processen", zegt Vermeulen. "We voelen dat de kmo's almaar meer behoefte hebben aan een compactere versie van onze software. Op korte termijn willen we graag ons aanbod uitbreiden met aangepaste oplossingen voor de kmo-markt."