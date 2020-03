De voorbije jaren werkten de familiale aandeelhouders van Agristo hard aan de professionalisering en de uitbouw van een stevige organisatie. Daarmee is het bedrijf helemaal klaar voor groei.

Het groeiparcours dat de producent van voorgebakken en diepgevroren aardappelproducten en -specialiteiten Agristo sinds de start in 1986 heeft afgelegd, is indrukwekkend. Het familiebedrijf sloot 2019 af met een omzet van 570 miljoen euro, het aantal medewerkers nadert de kaap van duizend.

Rond de eeuwwisseling maakte het bedrijf met het hoofdkwartier in Harelbeke een eerste grote sprong met de overname van een productiesite in het Nederlandse Tilburg. In 2011 volgde de overname van Willequet in Nazareth, waar Agristo de productie van specialiteiten zoals kroketten, puree en rösti heeft geconcentreerd.

Maar ook zonder overnames slaagde het familiebedrijf erin jaar na jaar stijgende omzetcijfers voor te leggen. "De wereldmarkt groeit en dat is een eerste verklaring voor onze groei", zegt co-CEO Filip Wallays. "Daarnaast hebben we sterk gewerkt aan de kwaliteit van onze producten en onze dienstverlening." Agristo levert vooral aan supermarkten, restaurantketens en grootkeukens.

Brexit en corona

Agristo is aanwezig in zowat 120 landen. Het bedrijf kreeg de Leeuw van de Export in 2014. "Europa en Noord-Amerika zijn mature markten. De grootste groei zien we in Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten. Jaarlijks groeien die markten met 6 tot 8 procent", vertelt Wallays.

Hij volgde de vaudeville rond de brexit met veel belangstelling. Niet onlogisch, want het Verenigd Koninkrijk tekent voor een derde van de omzet. De brexit is sinds 31 januari een feit. "We hebben nog niet meer duidelijkheid dan een paar jaar geleden", aldus Filip Wallays. "Op extra administratieve en douaneformaliteiten zijn we voorbereid. Het grootste risico zien we in nieuwe invoerheffingen. Zo'n belasting kan een gamechanger zijn, waardoor we ons moeten afvragen of we al dan niet lokaal moeten produceren."

Met het coronavirus is een nieuwe bedreiging opgedoken. "We verliezen wel wat volumes in China, maar dat is beperkt in onze omzet. Het grootste probleem is het beperkte aanbod van containertransport", weet Wallays.

Nieuw hoofdkwartier

De voorbije jaren voerde Agristo een intensief investeringsprogramma van meer dan 100 miljoen euro per jaar uit. Het belangrijkste project was de bouw van een nieuwe vestiging in Wielsbeke. Op de terreinen van een voormalige Unilin-site verrees een productiehal met twee productielijnen en twee diepvriesmagazijnen. "We bouwen op dezelfde site een nieuw hoofdkwartier. Het is de bedoeling in de loop van het tweede kwartaal van 2021 te verhuizen", zegt co-CEO Hannelore Raes. Ze benadrukt dat de operatie geen voorbode is van een volledige verhuizing van Harelbeke naar Wielsbeke. "We hebben onze vier vestigingen nodig. We blijven overal investeren om de infrastructuur up-to-date te houden."

De financiering van al die investeringen ging vlot. "We hebben al een mooi trackrecord opgebouwd. Wat we beloven, doen we ook. Dat geeft vertrouwen aan de banken. We kunnen rekenen op de steun van een consortium van drie banken", aldus Hannelore Raes. "We zijn actief in een kapitaalintensieve business en de schuldgraad is een constante prioriteit."

Onder meer met de opstart van de fabriek in Wielsbeke trok Agristo het voorbije jaar zo'n 150 nieuwe mensen aan. "Rekrutering is zeker niet gemakkelijk, want het gaat meestal om knelpuntberoepen", reageert Hannelore Raes. "Maar we hebben de voorbije jaren veel geïnvesteerd in onze employer branding en daar plukken we nu de vruchten van. Het blijft een grote uitdaging, maar voorlopig is de krapte op de arbeidsmarkt geen rem op de groei."

Tweede generatie

Een bedrijf met internationale allure en een mooie groei loopt in de kijker. Filip Wallays ontkent niet dat al geïnteresseerde investeerders hebben aangeklopt. "Onze ambitie is een gezond bedrijf uit te bouwen. Wij zijn ervan overtuigd dat we in de beste positie staan om dat doel te realiseren. We doen ook ons best om onze kmo-mentaliteit te bewaren."

Begin 2018 namen Hannelore Raes en Filip Wallays de leiding van Agristo over. Sindsdien ontfermt Raes zich over het operationele, de financiën, de hr, de veiligheid en de techniek. Wallays is verantwoordelijk voor de sales, agro, de ICT, de supply chain, de marketing en de communicatie. "We vullen elkaar goed aan", zegt Raes. "We delen hetzelfde bureau. Dat maakt informeel overleg mogelijk. Er is ook heel wat formeel overleg. We komen om de twee weken samen met ons directiecomité, dat bestaat uit de twee CEO's, mijn broer, de broer en de zus van Filip en vijf niet-familiale directieleden. De voorbije jaren hebben we sterk ingezet op de professionalisering en de uitbouw van de bedrijfsstructuur. We zijn klaar voor de toekomst."

Het groeiparcours dat de producent van voorgebakken en diepgevroren aardappelproducten en -specialiteiten Agristo sinds de start in 1986 heeft afgelegd, is indrukwekkend. Het familiebedrijf sloot 2019 af met een omzet van 570 miljoen euro, het aantal medewerkers nadert de kaap van duizend. Rond de eeuwwisseling maakte het bedrijf met het hoofdkwartier in Harelbeke een eerste grote sprong met de overname van een productiesite in het Nederlandse Tilburg. In 2011 volgde de overname van Willequet in Nazareth, waar Agristo de productie van specialiteiten zoals kroketten, puree en rösti heeft geconcentreerd. Maar ook zonder overnames slaagde het familiebedrijf erin jaar na jaar stijgende omzetcijfers voor te leggen. "De wereldmarkt groeit en dat is een eerste verklaring voor onze groei", zegt co-CEO Filip Wallays. "Daarnaast hebben we sterk gewerkt aan de kwaliteit van onze producten en onze dienstverlening." Agristo levert vooral aan supermarkten, restaurantketens en grootkeukens. Agristo is aanwezig in zowat 120 landen. Het bedrijf kreeg de Leeuw van de Export in 2014. "Europa en Noord-Amerika zijn mature markten. De grootste groei zien we in Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten. Jaarlijks groeien die markten met 6 tot 8 procent", vertelt Wallays. Hij volgde de vaudeville rond de brexit met veel belangstelling. Niet onlogisch, want het Verenigd Koninkrijk tekent voor een derde van de omzet. De brexit is sinds 31 januari een feit. "We hebben nog niet meer duidelijkheid dan een paar jaar geleden", aldus Filip Wallays. "Op extra administratieve en douaneformaliteiten zijn we voorbereid. Het grootste risico zien we in nieuwe invoerheffingen. Zo'n belasting kan een gamechanger zijn, waardoor we ons moeten afvragen of we al dan niet lokaal moeten produceren." Met het coronavirus is een nieuwe bedreiging opgedoken. "We verliezen wel wat volumes in China, maar dat is beperkt in onze omzet. Het grootste probleem is het beperkte aanbod van containertransport", weet Wallays. De voorbije jaren voerde Agristo een intensief investeringsprogramma van meer dan 100 miljoen euro per jaar uit. Het belangrijkste project was de bouw van een nieuwe vestiging in Wielsbeke. Op de terreinen van een voormalige Unilin-site verrees een productiehal met twee productielijnen en twee diepvriesmagazijnen. "We bouwen op dezelfde site een nieuw hoofdkwartier. Het is de bedoeling in de loop van het tweede kwartaal van 2021 te verhuizen", zegt co-CEO Hannelore Raes. Ze benadrukt dat de operatie geen voorbode is van een volledige verhuizing van Harelbeke naar Wielsbeke. "We hebben onze vier vestigingen nodig. We blijven overal investeren om de infrastructuur up-to-date te houden." De financiering van al die investeringen ging vlot. "We hebben al een mooi trackrecord opgebouwd. Wat we beloven, doen we ook. Dat geeft vertrouwen aan de banken. We kunnen rekenen op de steun van een consortium van drie banken", aldus Hannelore Raes. "We zijn actief in een kapitaalintensieve business en de schuldgraad is een constante prioriteit." Onder meer met de opstart van de fabriek in Wielsbeke trok Agristo het voorbije jaar zo'n 150 nieuwe mensen aan. "Rekrutering is zeker niet gemakkelijk, want het gaat meestal om knelpuntberoepen", reageert Hannelore Raes. "Maar we hebben de voorbije jaren veel geïnvesteerd in onze employer branding en daar plukken we nu de vruchten van. Het blijft een grote uitdaging, maar voorlopig is de krapte op de arbeidsmarkt geen rem op de groei." Een bedrijf met internationale allure en een mooie groei loopt in de kijker. Filip Wallays ontkent niet dat al geïnteresseerde investeerders hebben aangeklopt. "Onze ambitie is een gezond bedrijf uit te bouwen. Wij zijn ervan overtuigd dat we in de beste positie staan om dat doel te realiseren. We doen ook ons best om onze kmo-mentaliteit te bewaren." Begin 2018 namen Hannelore Raes en Filip Wallays de leiding van Agristo over. Sindsdien ontfermt Raes zich over het operationele, de financiën, de hr, de veiligheid en de techniek. Wallays is verantwoordelijk voor de sales, agro, de ICT, de supply chain, de marketing en de communicatie. "We vullen elkaar goed aan", zegt Raes. "We delen hetzelfde bureau. Dat maakt informeel overleg mogelijk. Er is ook heel wat formeel overleg. We komen om de twee weken samen met ons directiecomité, dat bestaat uit de twee CEO's, mijn broer, de broer en de zus van Filip en vijf niet-familiale directieleden. De voorbije jaren hebben we sterk ingezet op de professionalisering en de uitbouw van de bedrijfsstructuur. We zijn klaar voor de toekomst."