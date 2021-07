Bij autobouwer Volvo Car Gent zijn enkele honderden medewerkers uit de ochtendploeg vrijdagochtend niet aan de slag gegaan, nadat de drie ploegen de vorige dag ook maar voor een deel aan het werk waren gegaan. Donderdagvoormiddag was een spontane werkonderbreking uitgebroken uit onvrede over de nieuwe uurroosters die volgend jaar ingevoerd worden.

Volvo Car Gent gaf deze week meer info aan de werknemers over de nieuwe uurroosters, maar een deel van het personeel van de ochtendploeg legde uit onvrede daarover donderdag het werk neer. Het ging om de aankondiging van een gewijzigde werkorganisatie, zegt de autobouwer. Vanaf het voorjaar 2022 zullen de uurroosters veranderen voor ongeveer 6.000 van de 6.500 werknemers. Alle afdelingen zouden dan 40 uur per week moeten werken in plaats van 37,5 uur per week maar in ruil worden compensaties voorzien. Na de aanpassing zouden de uurroosters op één lijn zitten met de andere fabrieken van Volvo Car.

De directie van Volvo Car Gent wil opnieuw in dialoog gaan over de voorwaarden rond de uurroosters, zegt woordvoerster Barbara Blomme, maar voorlopig is het niet duidelijk of de volgende ploegen wel volledig aan de slag gaan.

