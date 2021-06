Tijdens de eerste vijf maanden van dit jaar hebben werknemers beduidend minder wettelijke vakantiedagen opgenomen dan normaal. Er is zelfs een daling ten opzichte van vorig jaar toen corona ook al een rem zette op de zin van werknemers om vakantie te nemen, schrijft De Zondag.

'De pandemie en de reisbeperkingen zorgen ervoor dat we eind mei zo'n 16 procent minder vakantiedagen hebben opgenomen in vergelijking met het 'normale' jaar 2019', zegt Jean-Luc Vannieuwenhuyse van SD Worx dat de loongegevens van zo'n miljoen Belgen verwerkt. 'Ook ten opzichte van vorig jaar zitten we 3 procent lager. We verwachten dat veel werknemers in juli en augustus vakantie zullen nemen, maar aangezien er nog geen volledige "vrijheid-blijheid" heerst, zal er in het najaar een inhaalbeweging komen. Dat fenomeen zagen we ook vorig jaar. Vooral in de bouwsector, de tuinaanleg en de metaalsector werden dan nog heel wat vakantiedagen opgenomen die niet konden worden doorgeschoven naar het jaar erop.'

Vakantiedagen van 2020

HR-specialist Attentia berekende dat we eind mei gemiddeld 4,3 dagen vakantie opnamen, tegenover 4,7 dagen in 2020 en 6,3 dagen in 2019. 'Er werden in de eerste vijf maanden van dit jaar nóg minder wettelijke vakantiedagen opgenomen dan in 2020', bevestigt ook Heidi Verlinden van HR-dienstverlener Securex. 'Vorig jaar noteerden wij een daling van 28 procent ten opzichte van 2019, dit jaar groeide dit zelfs aan tot 36 procent. Een deel van de verklaring is dat bedienden nog enkele vakantiedagen van vorig jaar opnamen. Verder zijn ook technische werkloosheid, meer thuiswerk en het tijdelijk reisverbod oorzaken van deze daling.'

