De werknemers bij farmabedrijf GlaxoSmithKline (GSK) in Waver hebben dinsdagochtend, na een algemene vergadering, het werk neergelegd en zijn naar huis vertrokken.

De socialistische vakbond ABVV had maandag al 'harde acties' aangekondigd. Aanleiding is de beslissing van de directie om de cao 90, die het bonussysteem voor arbeiders en bedienden regelt, niet te verlengen. De directie wil hetzelfde bonussysteem als bij de kaderleden gaan toepassen.

De werknemers zouden morgen/woensdag het werk hervatten, maar de socialistische vakbond plant al blokkades van gebouwen en vraagt de werknemers om niet aan de slag te gaan. Werknemers die van thuis werken worden momenteel ook door de vakbond op de hoogte gebracht.

Voor de socialistische vakbond is het niet verlengen van cao 90 onaanvaardbaar. De vakbond wijst erop dat de cao al meer dan tien jaar toegepast wordt. Door die nu niet te verlengen, dreigen arbeiders en bedienden minstens 1.000 euro per jaar te verliezen, klinkt het.

FGTB-afgevaardigde Imdat Gunes wijst erop dat het bonussysteem voor de kaderleden de directie de mogelijkheid biedt om zelf de doelstellingen vast te leggen. 'Via cao 90 zijn de doelstellingen wel duidelijk en controleerbaar', klinkt het. Ook de fiscaliteit zou verschillend zijn in het nieuwe bonussysteem.

Bij GSK loopt nog altijd een herstructurering, en dus vindt de vakbond de aanpassing van de bonussen onaanvaardbaar. 'Het is opnieuw een catastrofale verandering voor de portefeuille van het personeel', klinkt het.

