Werknemers Aviapartner op Brussels Airport weer aan het werk

De spontane staking die donderdagochtend omstreeks 06.00 uur uitgebroken was bij bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport, is voorbij. Dat meldt vakbondsman Kurt Callaerts rond 09.00 uur via Twitter en wordt bevestigd door de woordvoerster van de luchthaven.