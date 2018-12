Werkloosheid in eurozone stabiel op laagste peil in tien jaar, inflatie daalt

De werkloosheid in de eurozone is in oktober stabiel gebleven tegenover september 2018. Op jaarbasis gaat het om een daling, tegenover de 8,7 procent in oktober 2017. In de 28 landen van de Europese Unie (EU) klokte de werkloosheidsgraad in oktober af op 6,7 procent. Daarmee blijft de werkloosheid stabiel tegenover september, maar daalt ze in vergelijking met de 7,4 procent van oktober 2017.

Tsjechië (2,2 procent) en Duitsland (3,3 procent) scoren het best. Griekenland (18,9 procent in augustus, het meest recente percentage) en Spanje (14,8 procent) kampen met het hoogste werkloosheidspercentage.

Inflatie daalt

Uit een eerste raming van Eurostat blijkt dat de inflatie in november gedaald is naar 2 procent, tegenover 2,2 procent in oktober. De inflatie blijft weldicht bij het streefcijfer van de Europese Centrale Bank (ECB), dat net onder de 2 procent ligt. De prijzen voor energie stegen in november het meest, met 9,1 procent. In oktober was die stijging nog sterker (+10,7 procent).