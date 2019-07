De werkloosheidsgraad in de eurozone klokte in mei af op het laagste peil sinds juli 2008. Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

Volgens de berekeningen van Eurostat zitten 15,6 miljoen mensen zonder werk in de Europese Unie, van wie 12,3 miljoen in de eurozone. Dat zijn er respectievelijk 71.000 en 103.000 minder dan in april.

De werkloosheidsgraad in de eurozone bedroeg in mei 7,5 procent tegenover 7,6 procent in april en 8,3 procent in mei vorig jaar. Dat is het laagste peil sinds juli 2008. Voor de volledige Europese Unie bedroeg de werkloosheidsgraad 6,3 procent in mei 2019, tegenover 6,4 procent in april en 6,9 procent in mei vorig jaar.

De laagste werkloosheidsgraad vind je in Tsjechië (2,2 procent), Duitsland (3,1 procent) en Nederland (3,3 procent). In Griekenland (18,1 procent in maart), Spanje (13,6 procent) en Italië (9,9 procent) lag de werkloosheid het hoogst. In België ligt de werkloosheidsgraad volgens de berekeningen van Eurostat op 5,5 procent.

In vergelijking met dezelfde maand vorig jaar daalde de werkloosheid in 23 lidstaten, bleef ze stabiel in Oostenrijk en steeg ze in Denemarken (van 5 tot 5,1 procent), Luxemburg (van 5,6 tot 5,7 procent), Polen (van 3,7 tot 3,8 procent) en Zweden (van 6,2 tot 6,3 procent).