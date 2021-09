Werkgeversorganisaties Unizo en Agoria vragen de federale regering om de steunmaatregelen om bedrijven door de coronacrisis te helpen, nog langer te behouden. Normaal lopen ze af op 30 september. De regering heeft de knoop nog niet doorgehakt.

Unizo stelt voor om nog een kwartaal langer flexibel tijdelijke werkloosheid wegens de coronacrisis toe te laten en in die periode ook het overbruggingsrecht te behouden voor ondernemers die nog minstens 40 procent omzetverlies lijden.

'Allerlaatste verlenging'

Uiteraard zijn we het eens met de beëindiging van de covid-steunmaatregelen op korte termijn', zegt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche. 'Maar niet door vandaag op morgen voluit in de remmen te gaan, want daar zullen ongelukken van komen.' Daarom pleit de ondernemersorganisatie voor 'een allerlaatste verlenging' van de steun.

De Unizo-topman wijst erop dat sommige activiteiten, discotheken bijvoorbeeld, pas op 1 oktober kunnen starten. Zij moeten nog geleidelijk opbouwen, luidt het. 'Andere activiteiten kunnen intussen al wel normaal georganiseerd worden, maar lijden nog altijd onder een verminderde vraag. Ik denk aan heel wat events, aan het toerisme in kunststeden, aan het personenvervoer, de reisagenten', klinkt het.

Tijdelijke werkloosheid

Ook CEO Bart Steukens van technologiefederatie Agoria wil dat bedrijven langer kunnen terugvallen op de huidige soepele regeling voor tijdelijke werkloosheid. Het is te laat om nu nog met een nieuwe regeling op de proppen te komen, vindt hij.

De regering is verdeeld over het al dan niet verlengen van maatregelen. Het punt stond al twee keer op de agenda van het kernkabinet, maar er werden geen knopen doorgehakt.

'Intussen zijn we bijna 1 oktober en weten de ondernemingen nog steeds niet welke die nieuwe maatregelen, en meer bepaald inzake tijdelijke werkloosheid, zullen zijn', zegt de Agoria-CEO.

'Een aantal activiteiten en ondernemingen zijn nog steeds zwaar getroffen door de gevolgen van de coronacrisis. Geef hen de verdere ruimte tot herstel. En als er nieuwe of aangepaste regelingen zullen worden voorzien, geen probleem. Maar laat er ons voor zorgen dat die tijdig bekend en uitvoerbaar zijn', klinkt het.

Unizo stelt voor om nog een kwartaal langer flexibel tijdelijke werkloosheid wegens de coronacrisis toe te laten en in die periode ook het overbruggingsrecht te behouden voor ondernemers die nog minstens 40 procent omzetverlies lijden. Uiteraard zijn we het eens met de beëindiging van de covid-steunmaatregelen op korte termijn', zegt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche. 'Maar niet door vandaag op morgen voluit in de remmen te gaan, want daar zullen ongelukken van komen.' Daarom pleit de ondernemersorganisatie voor 'een allerlaatste verlenging' van de steun. De Unizo-topman wijst erop dat sommige activiteiten, discotheken bijvoorbeeld, pas op 1 oktober kunnen starten. Zij moeten nog geleidelijk opbouwen, luidt het. 'Andere activiteiten kunnen intussen al wel normaal georganiseerd worden, maar lijden nog altijd onder een verminderde vraag. Ik denk aan heel wat events, aan het toerisme in kunststeden, aan het personenvervoer, de reisagenten', klinkt het.Ook CEO Bart Steukens van technologiefederatie Agoria wil dat bedrijven langer kunnen terugvallen op de huidige soepele regeling voor tijdelijke werkloosheid. Het is te laat om nu nog met een nieuwe regeling op de proppen te komen, vindt hij. De regering is verdeeld over het al dan niet verlengen van maatregelen. Het punt stond al twee keer op de agenda van het kernkabinet, maar er werden geen knopen doorgehakt. 'Intussen zijn we bijna 1 oktober en weten de ondernemingen nog steeds niet welke die nieuwe maatregelen, en meer bepaald inzake tijdelijke werkloosheid, zullen zijn', zegt de Agoria-CEO. 'Een aantal activiteiten en ondernemingen zijn nog steeds zwaar getroffen door de gevolgen van de coronacrisis. Geef hen de verdere ruimte tot herstel. En als er nieuwe of aangepaste regelingen zullen worden voorzien, geen probleem. Maar laat er ons voor zorgen dat die tijdig bekend en uitvoerbaar zijn', klinkt het.