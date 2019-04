De werkgeversorganisaties in ons land reageren opgelucht op het uitstel van de brexit tot eind oktober, maar tegelijk vrezen ze de toenemende onzekerheid waarmee de bedrijven af te rekenen krijgen.

Voka onthaalt het compromis dat de Europese leiders woensdagnacht uit de brand redden voor een nieuw uitstel van de brexit tot 31 oktober 'met een dubbel gevoel'. De ondernemersorganisatie is enerzijds opgelucht met de 'welgekomen ademruimte', maar benadrukt anderzijds wel dat er komaf moet worden gemaakt met de 'de blijvende onzekerheid en de oplopende kosten voor de bedrijven'.

'Een harde brexit is vermeden, dus kan er nog steeds een politieke en economisch verantwoorde oplossing gevonden worden. Het flexibele uitstel tot 31 oktober biedt wat ademruimte voor onze ondernemingen', zegt gedelegeerd bestuurder van Voka, Hans Maertens. 'Maar ondertussen blijft de ongerustheid en de onzekerheid hoog. De kosten lopen op en de handel valt nu al terug. Deze situatie mag echt niet meer te lang blijven aanslepen want het geduld geraakt op', luidt het.

Bij Unizo klinkt eenzelfde geluid. Het is een goede zaak dat de deadline van het Britse vertrek uit de Europese Unie is verplaatst, klinkt het, maar tegelijk maakt de organisatie zich zorgen over 'blijvende onzekerheid', onder meer omdat de Britten nog altijd vroeger kunnen vertrekken. 'Onze bedrijven weten dus nog altijd niet tegen wanneer ze klaar moeten zijn voor een uitkomst die ze vandaag allerminst kennen', zegt Unizo-topman Danny Van Assche. Daarom vraagt hij onder meer aan de Belgische en Britse douane-instanties om 'extra soepelheid aan de dag te leggen' wanneer gemaakte afspraken van kracht zouden gaan bij een definitief akkoord.

Ook het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) reageert opgelucht. 'De Britten moeten deze tijd nu gebruiken om hun huiswerk te maken en eindelijk een consensus te vinden', klinkt het. 'Voor het VBO zou de best mogelijke uitkomst een oplossing zijn die zo dicht mogelijk aansluit bij het Europees lidmaatschap om de belangrijke handelsstromen tussen ons land en het VK op die manier zo eerlijk en efficiënt mogelijk te laten verlopen.' Het gevaar voor een Brits vertrek zonder akkoord is volgens het VBO echter nog altijd niet geweken. Het verbond roept bedrijven op om zich verder voor te bereiden op een harde brexit