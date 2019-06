Ondernemersorganisaties Unizo en NSZ reageren verontwaardigd op het plan van het ACV om freelancers en zelfstandigen te ondersteunen via een afzonderlijke vakbondsafdeling.

ACV-topman Marc Leemans ontvouwde dinsdag in Het Belang van Limburg en De Gazet van Antwerpen een opmerkelijk plan. Om de groep zelfstandigen zonder personeel, freelancers en bijklussers te ondersteunen, start de christelijke vakbond namelijk United Freelancers (UF) op. Het is de bedoeling dat die vakbondsafdeling collectief onderhandelt met de klant/werkgever op het niveau van de onderneming, de hele sector en op nationaal niveau. 'Wij beseffen als vakbond dat we ruimer moeten gaan dan de belangenbehartiging van contractuele werknemers', aldus Leemans.

Unizo-topman Danny Van Assche reageerde dinsdagmorgen in De Ochtend op Radio 1 'woedend' op het vakbondsplan van het ACV: 'Er is geen noodzaak aan een aparte vakbond. Ik ben woedend. Unizo komt op voor alle zelfstandigen, ook freelancers'.'88 procent van de freelancers zou zo opnieuw als freelancer beginnen. Freelancers zijn zelfstandigen die al een vakbond hebben, met name Unizo', twitterde hij nog.

88% van de freelancers zouden zo opnieuw als freelancer beginnen. Freelancers zijn zelfstandigen die al een vakbond hebben, met name @UNIZOvzw . @ACVonline heeft geen idee waar ze het over hebben. — Danny Van Assche (@DannyVanAssche) June 4, 2019

Unizo wijst in een persbericht ook op een beperkt aantal zelfstandigen in een afhankelijke positie ten opzichte van een opdrachtgever. 'Slechts 2 procent van alle zelfstandigen bevindt zich in een positie waarbij ze voor 75 procent van hun omzet afhankelijk zijn van slechts één of een heel beperkt aantal grote afnemers. Wie economisch afhankelijk is, is bovendien nog niet automatisch een schijnzelfstandige. Dus waar haalt het ACV het vandaan om alle zelfstandigen zonder personeel in die hoek te duwen. En vooral, waar bemoeit het zich mee?', aldus een scherpe Van Assche. Freelancers zijn volbloed zelfstandigen, klinkt het nog. Volgens de werkgeversorganisatie is 65 procent van de freelancers tevreden tot zeer tevreden over het inkomen. Een kwart komt net rond en 11 procent zegt te weinig te verdienen en verwacht in de toekomst financiële problemen. Caroline Deiteren, hoofd van de sociale cel binnen de Unizo-studiedienst, voegt er via twitter aan toe dat de vakbonden nooit steun gegeven hebben aan Unizo om het statuut van zelfstandigen te verbeteren.

Nooit steun van de vakbonden als @UNIZOvzw het statuut van zelfstandigen wil verbeteren, maar nu gaan zij freelancers "verdedigen"? Vreemd. — Caroline Deiteren (@CarolineDeitere) June 4, 2019

Ook het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) stelt zich via een persbericht vragen. 'ACV wil bepaalde zelfstandigen zonder personeel helpen, maar met de oprichting van deze afdeling zorgen ze er net voor dat elke zelfstandige genoodzaakt is om klein te blijven', aldus Christine Mattheeuws. 'Je mag als lid van deze nieuwe afdeling namelijk niet over personeel beschikken. Hoe stimuleer je dan de groei bij zelfstandigen?'

NSZ hekelt ook de ondersteuning voor fiscaliteit en boekhouding die de nieuwe vakbond aanbiedt. Zelfstandige boekhouders en fiscalisten kunnen niet aan die tarieven werken.