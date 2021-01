In 2020 hebben we geleerd dat thuiswerken geen ramp hoeft te zijn. In 2021 zullen we er zelfs voordeel uit leren halen.

Het is een ruwe schatting, maar wellicht is al meer dan 1 biljoen dollar aan waarde gecreëerd door programmeurs die, verspreid over de hele wereld, de opensourcesoftware schrijven die veel van de moderne wereld aandrijft. Hun codes dienen als basis van het internet en drijven allerlei toestellen aan, van smartphones tot medische apparatuur. Het opensourcemodel heeft bewezen dat verspreide teams die communiceren, samenwerken en aan elkaar bijdragen leveren, ongelooflijk waardevolle producten kunnen opbouwen, van waar ze ook werken. GitHub onderhoudt het digitale archief van het merendeel van de wereldwijde opensourcesoftware. We werken in grote lijnen net zoals de 50 miljoen ontwikkelaars die ons platform bedient: gespreid, asynchroon en online. Meer dan 70 procent van onze 2000 werknemers werkt op afstand. Die manier van werken is voor ons al meer dan een decennium normaal. Covid-19 heeft het voor iedereen normaal gemaakt. De verplichte overgang naar werken op afstand was verstorend, maar veel bedrijven beginnen de langetermijnvoordelen van het concept in te zien. Sommige medewerkers zijn thuis productiever. Ze waarderen de flexibiliteit, het wegvallen van de reistijd of de mogelijkheid om ongestoord alleen te werken. En bedrijven die gespreide teams opzetten, kunnen het grootste talent van over de hele wereld aanwerven. In een toekomst die gespreid werken omarmt, wordt de zoektocht naar talent niet langer beperkt door de locatie of de vliegverbindingen. Een toename van het gespreid werken in alle sectoren zal het talent van ontwikkelingslanden zoals Indonesië, Nigeria en Pakistan in contact brengen met de vacatures en de economische groei die bedrijven over de hele wereld te bieden hebben. Maar wat houdt die verschuiving in voor de werkplek? Tien jaar ervaring met verspreid personeel heeft ons geleerd dat het kantoor niet verdwijnt, maar dat we het anders gebruiken. De flexibelere medewerkers komen minder dagen in de week naar kantoor. We zullen een toename van het aantal flexplekken zien en er zullen minder mensen naar kantoor komen. Ondernemingen hebben daardoor minder bedrijfsruimte nodig. Kantoren zullen worden ingericht om er samen te werken: teamworkshops, evenementen voor klanten en gebruikers, feesten, planning en design. Mensen zullen naar kantoor komen omdat ze anderen willen of moeten spreken, niet omdat het bedrijfsbeleid dat vereist. Dat zal een verandering betekenen voor hoe het werk gedaan wordt en hoe de bedrijven hun ondernemingscultuur in stand houden. Als medewerkers meer verspreid zijn, wordt het werk ook meer verspreid. Dus moet het te allen tijde gedocumenteerd, zichtbaar en werkbaar zijn voor personen die onafhankelijk van elkaar werken in verschillende tijdzones en werkomgevingen. Samenwerking en collegialiteit kunnen virtueel worden opgebouwd met behulp van technologie die niet nieuw is, maar wel een nieuw doel heeft: videovergaderen, virtueel overleg en instant messaging. Virtuele happy hours en een camera-aanbeleid bij videovergaderingen lijken misschien door de pandemie in het leven geroepen alternatieven om het moreel op te krikken en de betrokkenheid te verhogen. Maar in feite zijn het cruciale onderdelen van de post-covid-bedrijfscultuur. Er zijn hopen tools voor afstandswerken, maar om met succes een verspreid team op te bouwen zijn bewuste veranderingen nodig in de manier waarop mensen werken. Dat vereist een verschuiving in de manier waarop bedrijven mensen opleiden, verantwoordelijkheid geven en steunen om op een nieuwe manier te functioneren. Managers die een cultuur van samenwerking moeten kweken in een verspreid team, zullen merken dat het leidersprofiel verandert. Uit een recent onderzoek bleek dat de vaardigheden van succesvolle leiders in een kantooromgeving verschillen van die om gespreide teams op afstand te leiden. Verspreide teams waarderen niet zozeer vertrouwen en charisma, maar leiders die georganiseerd en productief zijn en die de contacten tussen de collega's bevorderen. In de wereld na corona moeten bedrijven meer nadruk leggen op het vasthouden en het bevorderen van leiders met die vaardigheden. In slechts enkele weken heeft de verspreiding van covid-19 een verschuiving naar gespreid werk teweeggebracht. Het is allemaal veel sneller gegaan dan wie ook maar voor mogelijk had gehouden. Maar de opensourcecommunity werkt al meer dan twintig jaar zo. In 2021 zullen de bedrijven werken op afstand niet langer zien als een ongemak, maar het omarmen als een kans om een onderling verbonden, asynchroon, wereldwijd personeelsbestand op te bouwen dat flexibeler en dynamischer is dan ooit tevoren. In elke crisis schuilt een kans, en dit is een enorme kans om een betere manier van werken te organiseren.