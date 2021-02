De werken aan de controversiële gaspijpleiding Nord Stream 2 tussen Rusland en Duitsland zijn zaterdag hervat na een testfase die bijna twee weken heeft geduurd. Dat laat het betrokken concern weten.

De werken aan Nord Stream 2 zijn al een tijdje aan de gang, maar werden twee weken stilgelegd voor tests. Een en ander zou ook te maken hebben met de machtsoverdracht van Donald Trump naar Joe Biden in de VS. De Deense autoriteiten hebben het concern intussen de toelating gegeven om te werken in de Deense wateren. Zaterdag zijn de werkzaamheden herbegonnen.

De controversiële gaspijpleiding had eigenlijk al begin vorig jaar operationeel moeten zijn. Nord Stream 2 moet Rusland in staat stellen om via de Baltische Zee dubbel zoveel aardgas te vervoeren naar Duitsland dan het geval is met Nord Steam 1.

Maar verschillende landen, onder meer de VS, verzetten zich tegen het project. De gaspijpleiding zal de Duitse en Europese afhankelijkheid van Russische gas te groot maken, is de redenering.

De Amerikaanse overheid besliste in januari om sancties op te leggen tegen het Russische bedrijf KVT-RUS, dat met het schip Fortuna betrokken is bij de constructie van de pijplijn. Wat de gevolgen zijn zolang de Fortuna zich niet in Amerikaanse wateren bevindt, is niet duidelijk.

