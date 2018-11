Werk wordt maandagavond hervat bij bpost, nog geen akkoord

Het werk wordt maandagavond hervat bij bpost. Dat is maandagmiddag beslist na onderhandelingen tussen vakbonden en directie. Een akkoord is er nog niet, maar 'door positieve evoluties is er beslist om de acties te onderbreken', aldus vakbondsman Jean-Pierre Nyns (ACOD). De gesprekken worden maandagnamiddag voortgezet.

In een gemeenschappelijke mededeling laten het bedrijf en de bonden weten dat er vooruitgang geboekt werd in de bespreking van de voorstellen die op tafel liggen. 'Ze vormen een belangrijke basis voor een akkoord omtrent het welzijn van de medewerkers en de toekomstplannen van bpost, met als doel het vertrouwen te herstellen', klinkt het.

De directie benadrukt dat ze bijzonder tevreden is van de geboekte vooruitgang en dat de dienstverlening opnieuw verzekerd kan worden op een cruciaal moment voor haar klanten. De bonden en de directie gaan nu 'in alle sereniteit verder werken om de verschillende afspraken verder te concretiseren tot een finaal akkoord'. Beide partijen onthouden zich voorlopig van verdere commentaar, luidt het in de gezamenlijke mededeling.

De vijfdaagse staking bij bpost, die aanvankelijk gepland werd tot en met dinsdag 13 november startte op woensdag 8 november. Met de acties protesteren de bonden tegen onder meer de werkdruk en het personeelstekort bij bpost.

Bij de postbodes was de stakingsbereidheid vorige week vrijdag in ieder geval hoog. Naar verluidt heeft ruim 90 procent van de postbodes gestaakt.

Na de staking in de sorteercentra, de posttransporten, en bij de postbodes wordt er maandag gestaakt door het personeel van de loketten, de centrale diensten en de callcentra.