De buitenlandse directe investeringen wereldwijd zullen dit jaar heropleven, na de coronadip van 35 procent in 2020. Maar ten vroegste in 2022 zullen ze weer op het niveau van voor de coronapandemie zitten, zo voorspelt UNCTAD, de Conferentie voor Handel en Ontwikkeling van de Verenigde Naties.

Tijdens de coronapandemie werden lopende investeringsprojecten vertraagd en geplande projecten herbekeken. De stroom aan buitenlandse directe investeringen zakte daardoor met ruim een derde tot 1.000 miljard dollar.

UNCTAD verwacht dat de investeringen dit jaar een deel van het verloren terrein zullen terugwinnen. Het agentschap voorspelt een groei van 10 tot 15 procent, nu multinationals de gepauzeerde investeringsprojecten hervatten.

Met deze voorspelling 'zouden de buitenlandse directe investeringen nog zowat 25 procent onder het niveau van 2019 blijven', zegt UNCTAD-directeur James Zhan. 'De huidige voorspellingen tonen een verdere toename in 2022, waarbij in het beste scenario het niveau van 2019 weer bereikt zou worden.'

Tijdens het coronajaar 2020 werden de investeringen in Europa het zwaarste getroffen. Die lagen 80 procent lager dan in 2019. De Verenigde Staten kregen nog altijd de meeste investeringen, ondanks een daling met 40 procent. Azië kreeg 4 procent méér investeringen binnen. Na de VS zijn China, Hongkong, Singapore en India de grootste ontvangers van buitenlandse investeringen.

