Weimat ontwerpt en maakt kunststofonderdelen voor de auto- en de luchtvaartsector. Als reactie op de coronacrisis heeft het Eupense bedrijf een mondmasker van kunststof geproduceerd, maar de certificering verloopt moeilijk.

Al tijdens de eerste coronagolf kwamen bedrijven in actie om ziekenhuizen en gezondheidswerkers bij te springen. Sommige begonnen ontsmettingsgel te produceren, andere verdiepten zich in ademhalingsapparatuur, weer andere dachten na over de productie van mondmaskers, waaraan een grote behoefte bestond. Weimat was een van die laatste. Het familiebedrijf uit Eupen was aanvankelijk gespecialiseerd in fijnmechanica voor de luchtvaartindustrie, en daarna in het ontwerpen en vervaardigen van matrijzen voor het spuitgieten van kunststoffen. Sommige sectoren waarvoor het bedrijf werkt, werden getroffen door de gezondheidscrisis. En dus besliste Weimat al snel maskers te ontwerpen en te produceren.

...

Al tijdens de eerste coronagolf kwamen bedrijven in actie om ziekenhuizen en gezondheidswerkers bij te springen. Sommige begonnen ontsmettingsgel te produceren, andere verdiepten zich in ademhalingsapparatuur, weer andere dachten na over de productie van mondmaskers, waaraan een grote behoefte bestond. Weimat was een van die laatste. Het familiebedrijf uit Eupen was aanvankelijk gespecialiseerd in fijnmechanica voor de luchtvaartindustrie, en daarna in het ontwerpen en vervaardigen van matrijzen voor het spuitgieten van kunststoffen. Sommige sectoren waarvoor het bedrijf werkt, werden getroffen door de gezondheidscrisis. En dus besliste Weimat al snel maskers te ontwerpen en te produceren. "Gezien het tekort aan maskers waarmee we aan het begin van de pandemie kampten, besloten we te kijken wat we konden doen", zegt Alex Weiss, de algemeen directeur van Weimat. "Wij hebben eerst gefocust op een masker dat in een ziekenhuisomgeving kan worden gebruikt en dat de medische vereisten respecteert. Samen met de ontwerpers en de technici hebben we een duurzaam, licht en flexibel product van TPE-kunststof (thermoplastisch elastomeer, nvdr) ontwikkeld. Het irriteert de huid niet en heeft een kleine gecertificeerde filter, het enige onderdeel dat dagelijks moet worden vervangen. Het masker is goed afgesloten - het plooit zich naar de vorm van het gezicht - en is gemakkelijk te wassen. Het gecertificeerde medische masker kan worden gereinigd met een sterilisatiemachine die in de ziekenhuizen staat. Het exemplaar voor het publiek kan worden gewassen met water en zeep, maar het kan ook in de vaatwasser of de wasmachine." Het masker kreeg de naam LeanMask. Die naam verwijst naar ' lean manufacturing', een systeem dat is gebaseerd op schone, lokale productie, het zoeken naar het juiste antwoord op de behoefte van de klant, het verbeteren van de kwaliteit en het elimineren van verspilling. Het masker, dat in april werd gelanceerd, wekte ook de belangstelling van het grote publiek. Door de toenemende vraag besloot de onderneming haar aanbod uit te breiden naar de consumentenmarkt. Aanvankelijk leverde ze het masker aan medische centra, fysiotherapeuten, tandartsen, apothekers, politiebureaus, autobedrijven en hotels. Om meer mensen te bereiken, ging het bedrijf in juni op zoek naar partners die de distributie van LeanMask zouden kunnen verzekeren. Omdat Weimat er geen vond, koos het voor de rechtstreekse verkoop via de website lean-mask.com, terwijl het product ook verkrijgbaar is in enkele apotheken in de provincie Luik. Weimat breidde zijn gamma intussen uit met nieuwe modellen zoals de LeanMask Fashion, beschikbaar in een dozijn kleuren, en de LeanMask Kids, voor kinderen tussen zes en veertien jaar. Er werden nog twee modellen aan toegevoegd: de LeanMask Day, die wordt gedragen met een FFP1-filter, en de LeanMask Med, die is uitgerust met een FFP2-filter. Met uitzondering van de filter, die door een plaatselijk bedrijf wordt geleverd, wordt het masker volledig op de Weimat-lijnen geproduceerd. Het bedrijf gaat er prat op een duurzaam masker te produceren dat in België wordt gemaakt. "Je ziet helaas overal wegwerpmaskers die maar één keer kunnen worden gebruikt", zegt Alex Weiss. "Wij hebben daarentegen een milieuvriendelijk en herbruikbaar masker ontworpen, waarvan alleen de filter moet worden vervangen. Met dit product zetten wij ons in voor een duurzame aanpak, met de nadruk op lokale productie en werkgelegenheid."Weimat heeft het masker geregistreerd en verschillende certificeringen verkregen, waaronder een ATP-goedkeuring voor FFP2-maskers voor de LeanMask Med. Het ATP geeft een indicatie van de mate waarin het masker voldoet aan de Europese EN-149-norm. Hoewel de uitgevoerde tests zijn goedgekeurd voor de federale overheidsdienst Economie, zijn ze niet voldoende voor openbare aanbestedingen. "Het is niet gemakkelijk en het gaat ook niet snel om een certificatie te verkrijgen voor een innovatief product, in het bijzonder de CE-certificatie. Die is noodzakelijk voor overheidsopdrachten. Daarom heb ik Waals minister van Economie Willy Borsus (MR) uitgenodigd voor een bezoek aan het bedrijf, om te zien wat er kan worden gedaan om onze bedrijven die originele en doeltreffende oplossingen bieden, te helpen." Borsus heeft ondertussen een ontmoeting gehad met Alex Weiss en zijn team. Hij heeft verzekerd dat hij het probleem van Weimat zal melden aan de minister van Volksgezondheid en de coronacommissaris. Voor 2020 verwacht het bedrijf een daling van de omzet (7,5 miljoen euro in 2019) met ongeveer 15 procent. Er werken 35 mensen. Hoewel LeanMask voor Weimat geen wonderoplossing is, zal het bedrijf daardoor toch zijn activiteiten kunnen diversifiëren en nieuwe markten kunnen aanboren. Het debat over het masker is nog voortdurend in beweging in België, maar ook in andere Europese landen zoals Duitsland en Oostenrijk, waar het dragen van het FFP2-masker in winkels en op het openbaar vervoer verplicht is. Met het oog daarop hoopt Weimat toestemming te krijgen zijn LeanMask Med voor te stellen als alternatief voor het FFP2-masker.