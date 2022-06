'Ik wil een warme oproep lanceren. Als u een sociale onderneming ziet waarvan de activiteiten u na aan het hart liggen, help die dan. Luister naar wat ze nodig hebben, en help ze met kennis, advies en expertise.' Dat zegt Nikolay Dentchev, professor ondernemerschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

De eerste weken van de eerste coronalockdown in maart 2020 brachten bij mij veel emoties teweeg. Enerzijds emoties van machteloosheid en onbegrip van wat iedereen overkwam. Anderzijds waren er ook emoties van dankbaarheid en hoop. Ik was iedereen in de gezondheidszorg dankbaar, maar ook in essentiële sectoren zoals voeding, farma, logistiek, onderwijs, enzovoort. Het was leuk te zien dat iedereen met een staande ovatie op straat zijn appreciatie toonde voor het personeel van onze ziekenhuizen. Maar wat me hoopvol stemde, was het veelvoud aan initiatieven van sociale ondernemers.

Die initiatieven toonden onze maatschappij op haar best, met aandacht voor solidariteit, voor samenhorigheid en voor bereidheid om elkaar helpen. De initiatieven van vele chefs, verzameld in #FoodHeroes, die een lekkere maaltijd gaven aan zorgpersoneel, waren hartverwarmend. Hetzelfde warme gevoel kwam naar boven dankzij initiatieven rond solidariteit voor onze buren. Niet iedereen is even mobiel in onze maatschappij. Banale activiteiten, zoals naar de winkel gaan, zijn voor sommigen een hele uitdaging. Digital for Youth vzw verzamelde in geen tijd tienduizenden laptops voor scholieren. Er zijn te veel hartverwarmende initiatieven om op te noemen, en ik wens hen allen van harte te danken voor hun moed en inzet.

We hebben meer sociaal ondernemerschap nodig.

De initiatieven van sociale ondernemers zijn broodnodig in onze samenleving. Hun voornaamste focus is een maatschappelijk of een milieuprobleem op te lossen. Daarbij zijn het commerciële en het financiële een middel, en geen doel. Een middel voor een warmere samenleving. We kunnen trots zijn op die ondernemers. We kunnen trots zijn op Olivier Vanden Eynde, die met Close the Gap de digitale kloof wil dichten in ontwikkelingslanden. Een andere topper in sociaal ondernemerschap is Arnoud Raskin: met Mobile School helpt hij straatkinderen in Zuid-Amerika aan onderwijs. Bart Wijntjens helpt met Apopo en zijn hero rats bij de ontmijning van hele gebieden voor een fractie van de kosten van alternatieven. En ik kan nog even doorgaan met klinkende namen van echte rasondernemers, voor wie het creëren van een positieve sociale en milieu-impact centraal staat. Via Belgium Impact en Elanet kan je een veelvoud van inspirerende cases van sociale ondernemers vinden, in België en internationaal.

Ik wil een warme oproep lanceren. Als u een sociale onderneming ziet waarvan de activiteiten u na aan het hart liggen, help die dan. Luister naar wat ze nodig hebben, en help ze met kennis, advies en expertise. Help ze door relevante linken te leggen in je netwerk. Help ze, omdat sociale ondernemers onze maatschappij warmer en beter maken. Ze hebben ons allemaal nodig. We zijn covid misschien al lang vergeten. De mondmaskers zijn opgeborgen en de reisplannen hervat. Maar voor veel sociale ondernemers zijn de gevolgen van covid niet vergeten. Evenementen organiseren kon niet. Op vrijwilligers rekenen was plots wat lastiger, omdat sommigen meer aandacht hadden voor hun eigen familiale situatie. Covidsafe werken bracht extra kosten met zich, terwijl sociale ondernemers het meestal niet al te breed hebben. Bovendien waren bedrijfsleiders extra voorzichtig met het sponsorschap van sociale ondernemers. De uitdagingen van sociale ondernemers komen misschien niet vaak in de media, maar ze zijn er.

Sociale ondernemers hebben ons nodig, net zoals we hun hartverwarmende initiatieven nodig hebben. Samen kunnen we aan een betere toekomst bouwen voor onze kinderen in Vlaanderen, België, Europa en de hele wereld. Laat je inspireren door de creativiteit van sociale ondernemers, en steun hun initiatieven. We hebben meer sociaal ondernemerschap nodig.

