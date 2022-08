Na de verkoop van Waze aan Google voor meer dan een miljard dollar, heeft Uri Levine, de Israëlische medeoprichter van de navigatie-app Waze, een dozijn andere projecten opgestart. Onlangs was de techster in Brussel voor een conferentie, waar hij tijd maakte voor een exclusief gesprek.

Achter de coole look, jeans en T-shirt, verbergt Uri Levine een ervaring die de meeste techondernemers jaloers zou maken. Hij is een van de oprichters van de navigatie-app Waze, die elke maand wereldwijd door meer dan 140 miljoen mensen wordt gebruikt. In 2013 is Waze verkocht aan Google voor ruim een miljard dollar.

URI LEVINE. "Aan twee dingen: het was gratis en het bood een antwoord op een probleem, dat van de files. Er bestonden wel andere initiatieven, maar geen ervan hield rekening met files en geen ervan was gratis. Dat laatste maakte een enorm verschil." LEVINE. "Dat klopt. Ideeën zijn prima, maar de uitvoering ervan is de sleutel en dat is vaak een nachtmerrie." LEVINE. "Fondsen werven, bijvoorbeeld. In 2010 waren investeerders niet in ons geïnteresseerd." LEVINE. "Omdat het product niet goed genoeg was. Dat maakte het bijzonder moeilijk om kapitaal aan te trekken, zowel in de Verenigde Staten, Europa als in andere grote landen. We hadden geluk dat we uiteindelijk investeerders vonden, maar het was niet makkelijk." LEVINE. "Het was het einde van de crisis, en beleggers kwamen langzaam terug naar de markt, maar het kostte ons veel moeite mensen te overtuigen. Pas een maand voordat ons geld op was, zijn we erin geslaagd een financieringsronde af te sluiten. Het was waarschijnlijk een van de moeilijkste periodes voor ons. Vooral omdat Google op datzelfde moment net zijn navigatiesysteem in de VS had gelanceerd." LEVINE. "Een start-up opbouwen is een reis vol mislukkingen. Je mislukt dagelijks. Je moet een lijst van experimenten afwerken, blijven proberen tot het lukt. Als iets niet werkte, probeerden we iets anders, tot het juist zat." LEVINE. "Absoluut. Israël is een kleine markt. Elke start-up die daar begint, denkt direct aan een internationale uitrol. De Amerikaanse, de Europese en de opkomende markten maken vanaf de eerste dag deel uit van het project. De binnenlandse markt dient vooral om het concept en de aanpak te optimaliseren. Zodra alles goed zit, is het de bedoeling zo snel mogelijk internationaal te gaan. Het goede nieuws was dat het probleem van de files overal ter wereld bestaat. Dat maakte het voor ons aanzienlijk gemakkelijker. Bovendien was er geen alternatief. Wat Waze fundamenteel tot een succes maakte, was de gebruiksfrequentie. De mensen gebruikten Waze elke dag." LEVINE. "We hebben inderdaad geprobeerd dat verslavende aspect te versterken. Enerzijds met gamification-truukjes, maar ook door de gebruikers uit te leggen dat de toepassing met de dag beter werd en dat zij ze door ze te gebruiken efficiënter maakten. Daardoor waren ze bereid de app steeds opnieuw te gebruiken, ook al was hij in het begin niet perfect. Toen de mensen Waze dagelijks begonnen te gebruiken, was dat de start van een enorme mond-tot-mondreclame. Dat voedde de groei van Waze, die cruciaal was voor de verbetering van het product." LEVINE. "Het was een kans. We hadden al aanbiedingen gehad voor Google zijn bod deed, maar dit leek de juiste te zijn." LEVINE. "Ook het feit dat we wisten dat Waze Waze zou blijven. We hebben de app gebouwd om files te helpen verminderen, en dat zou zo blijven. Alles viel op zijn plaats." LEVINE. "Ik wilde van de gelegenheid gebruikmaken om andere start-ups te lanceren. Sommige van de bedrijven die ik vandaag ontwikkel, zullen succesvoller zijn dan Waze. Het succes van start-ups hangt af van de grootte van het probleem dat je probeert op te lossen. Parkeerproblemen, bijvoorbeeld, zijn enorm." LEVINE. "Ik investeer uitsluitend in mijn eigen bedrijven. Alle ondernemingen waarin ik een belang heb, zijn ontstaan uit mijn ideeën, waarvoor ik een team ben gaan zoeken. Of ze zijn ontstaan uit teams die naar mij zijn gekomen voor hun project, en waarvan ik de lancering heb begeleid. Ondernemen en investeren zijn twee verschillende dingen. Ik geef de voorkeur aan ondernemen. Vandaag ben ik zeer betrokken bij de dagelijkse werking van een tiental bedrijven die ik heb opgestart. Ik leid ze niet, ze hebben elk een CEO, maar ik help en begeleid ze." LEVINE. "Er zijn soms grote overeenkomsten, zoals in het geval van Moovit (een start-up die in 2020 voor 900 miljoen dollar aan Intel is verkocht, nvdr). Het is een Waze voor het openbaar vervoer, dat je zo snel mogelijk van punt A naar punt B brengt met het openbaar vervoer. Moovit is sneller gegroeid dan Waze, omdat het openbaar vervoer meer mensen aantrekt dan auto's. Voor de ontwikkeling van Moovit konden we ons baseren op de ervaring van Waze. Er waren veel gemeenschappelijke punten." LEVINE. "RefundIT werkte kort in België, voor de pandemie. De start-up helpt toeristen btw terug te vorderen. Wanneer een toerist van buiten Europa in België goederen koopt, kan hij of zij de btw terugvorderen. Maar door de coronapandemie waren er geen toeristen meer. We hebben het bedrijf daarom in een winterslaap gebracht. Sindsdien hebben we het project wel gelanceerd in onder meer Griekenland en Spanje." LEVINE. "Dat is moeilijk te zeggen. Een uitstekend en gratis product heeft weinig concurrentie te vrezen. Waze zou dus de marktleider moeten blijven. Maar als er in de toekomst autonome voertuigen zijn en niemand rijdt nog, zullen mensen applicaties als Waze niet langer nodig hebben. Dat zal het einde van Waze betekenen."