Watt4Ever, een bedrijf dat autobatterijen een tweede leven wil geven, is de laureaat van de Belgian Business Awards for the Environment. Het bedrijf werd door een jury van onafhankelijke experten geselecteerd uit in totaal 36 ingediende projecten, en haalde het in de finale van negen andere kandidaten.

Het jonge bedrijf speelt in op de groei van de elektrische mobiliteit. In 2030 zal de helft van de wagens die verkocht worden elektrisch rijden. Die batterijen moeten vroeg of laat worden vervangen. Watt4Ever speelt daar nu al op in door deze afgedankte batterijen een tweede leven te geven. Daarmee vermijden ze, naast de CO2 uitstoot, ongeveer een ton gevaarlijk afval en het opgraven van ruim een halve ton kobalt.

Met de geteste en geschikt bevonden modules maakt Watt4Ever circulaire energieopslagsystemen voor particulieren en bedrijven. Die worden als product verkocht, of als 'battery as a service' geleverd. "Vandaag is dit nog manueel werk, maar we willen naar snel naar een semi-automatisatie", stelt adjunct-CEO Catherine Lenaerts. De markt voor energie-opslagsystemen wordt tegen 2030 geraamd op 2,6 miljard euro.

Maar liefst 56 automerken willen samenwerken met Watt4Ever. Dat bundelt de nodige terreinkennis. Lenaerts is general manager van Febelauto, het beheersorganisme voor afgedankte voertuigen en industriële batterijen. Het directieteam bestaat verder uit topmensen van in de materie gespecialiseerde bedrijven zoals batterijspecialisten ReVolta en Eco Lithium en recyclagebedrijf Out of Use. Met Watt4Ever hopen ze dit jaar 5 megawattuur aan circulaire batterijen te produceren.

Het podium werd vervolledigd door BC Materials, een bedrijf dat circulaire leembouwmaterialen maakt van de aarde die op werven wordt uitgegraven; en Fost Plus, dat met De Nieuwe Blauwe Zak 8 kilogram extra plastic verpakkingen per jaar verzamelt, en tegelijk 1 miljard investeringen aantrekt in lokale sorterings- en recyclage-installaties.

