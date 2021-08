Verzekeraar Allianz verwacht een nettokost van ongeveer 400 miljoen euro als gevolg van de watersnoodramp in Europa in juli. Dat heeft het bedrijf vrijdag gemeld bij de presentatie van de cijfers voor het tweede kwartaal.

Van april tot juni boekte het verzekeringsconcern een nettowinst van 2,2 miljard euro, een stijging met 46 procent ten opzichte van een jaar eerder. De operationele winst (ebit) is 3,3 miljard euro. Dat is een stijging met 29 procent. Voor het hele jaar zou het bedrijf aan de bovenkant van de prognose moeten uitkomen, die tussen 11 en 13 miljard euro lag.

In het afgelopen kwartaal keerde de schadetak van Allianz 607 miljoen euro uit vanwege schade door natuurrampen. Dat is aanzienlijk meer dan de 119 miljoen euro van een jaar geleden. Aanleiding hiervoor waren de stormen Volker en Xero, die Duitsland in juni teisterden. Anderzijds wordt het effect van de coronapandemie als 'onbeduidend' beschouwd voor de resultaten van de schadebranche.

De totale omzet van de groep steeg jaar op jaar met 10,9 procent tot 34,3 miljard euro.

