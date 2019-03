Wat is het geheim van een onsterfelijke onderneming?

Fons Van Dyck wist het toen zelf nog niet, maar ongeveer tien jaar geleden begon hij op een zebrapad in Brussel in een discussie met VUB-rector Caroline Pauwels aan De onsterfelijke onderneming. Dat boek ligt nu in de rekken en daarvoor interviewde hij captains of industry zoals Jef Colruyt en Christian Van Thillo (zie kader CEO's getuigen). "Opeens vroeg ze mij waarom ik nog nooit aan een doctoraat had gedacht", zegt Fons Van Dyck. De marketingexpert leidt Think BBDO, dat is gespecialiseerd in strategisch advies. "Ik had toen genoeg om handen, maar het bleef mij wel uitdagen. Ik ben altijd meer een socioloog geweest dan een marketeer. Den brug slaan tussen het bedrijfsleven en de samenleving zit in de bedrijfscultuur van BBDO."

...