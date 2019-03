Wat is de toekomst van Engie, het moederbedrijf achter de Belgische kerncentrales?

In het Queen Elisabeth Olympic Park, waar in 2012 de Olympische Spelen plaatsvonden, steken het stadion van voetbalclub West Ham en de ArcelorMittal Orbit, met zijn 114,5 meter het hoogste kunstwerk van het Verenigd Koninkrijk, elkaar naar de kroon. Minder zichtbaar is Engie. Het Franse energiebedrijf sleepte de opdracht van de London Legacy Development Corporation in de wacht om het park te herbestemmen. Engie is belast met het volledige beheer van het park, van de verlichting over het onderhoud tot de schoonmaak en het legen van de vuilnisbakken.

