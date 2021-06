Warren Buffett verlaat de Gates Foundation, zo kondigde de bekendste Amerikaanse belegger woensdag aan. Zijn vertrek creëert volgens Amerikaanse media nog meer onduidelijkheid over de toekomst van deze liefdadigheidsorganisatie, na de scheiding van Bill en Melinda Gates.

Buffett werd in 2006 een van de bestuurders bij de Gates Foundation, nadat hij beslist had een groot deel van zijn fortuin aan goede doelen te schenken. Hij is ook een persoonlijke vriend van het echtpaar Gates.

De hoogbejaarde Buffet stapt er nu op, net als bij alle andere organisaties waar hij lid van was, met uitzondering van zijn bedrijf Berkshire. In ruil verdeelt hij voor 4,1 miljard dollar Berkshire-aandelen onder verschillende liefdadigheidsorganisaties.

'Mijn doelstellingen komen 100 procent overeen met die van de Foundation en mijn fysieke deelname is niet nodig om die doelstellingen te halen', klinkt het woensdag.

De toekomst van de Gates Foundation

De stichting van Bill en Melinda beschikt over zo'n 50 miljard dollar om te besteden aan goede doelen. Het is daarmee veruit de belangrijkste filantropische organisatie ter wereld. In het verleden werd al zwaar geïnvesteerd in de strijd tegen polio en kindersterfte. Ook de zoektocht naar een vaccin tegen het coronavirus kreeg geld van de stichting.

Maar door de scheiding van het bekende paar worden er vraagtekens geplaatst bij de toekomst van de Gates Foundation. Bill en Melinda lieten bij de aankondiging van hun scheiding in mei wel verstaan dat ze hun werk bij de stichting zouden voortzetten.

