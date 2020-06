Verschillende Waalse en federale overheidsvehikels steken de wankele luchtvaartmaatschappij Air Belgium 6 miljoen euro extra kapitaal toe. Dat schrijven De Tijd en L'Echo donderdag.

De federale investeringsmaatschappij FPIM en de Waalse investeringsvehikels Sogepa en SRIW steken elk 2 miljoen euro in de Waalse luchtvaartmaatschappij. Samen met de 300.000 euro van de vliegtuigonderhoudsfirma Sabena Aerospace, waarin de FPIM ook participeert, gaat het om een kapitaalsverhoging van 6,3 miljoen euro, blijkt uit het Belgisch Staatsblad.

Net als de hele luchtvaartsector wordt Air Belgium fors getroffen door de coronacrisis. Bovendien zijn de fundamenten van Air Bel­gium bijzonder broos. Het bedrijf is opgericht in 2016 om vanuit Charleroi naar China te vliegen.

Maar het bedrijf incasseerde de ene na de andere tegenvaller. Zo moest Air Belgium eindeloos wachten op een Belgische vlieglicentie. Vier maanden nadat de vluchten naar China waren opgestart, moest Air Belgium de lijn stilleggen wegens een geschil met zijn Chinese touroperator.

