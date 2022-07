Verschillende Waalse investeringsfondsen pompen samen 10 miljoen euro in een fonds van het Leuvense technologiecentrum imec. Dat melden ze in een persbericht. De investeerders spreken van 'een teken van sterke samenwerking'.

De investeerders zijn het Luikse investeringsfonds Noshaq, het Henegouwse Sambrinvest en de gewestelijke investeringsmaatschappij SRIW. Samen investeren ze 10 miljoen euro in Imec.xpand Fund II; een fonds dat een internationale referentie wil worden voor investeringen in de chipssector. Het fonds mikt op 250 miljoen euro risicokapitaal.

De bijdrage uit Wallonië maakt deel uit van een bredere samenwerking, luidt het. Zo is er onder meer sprake van gedeelde investeringsprojecten en de intentie van het fonds om in Wallonië te investeren.

De investeerders zijn het Luikse investeringsfonds Noshaq, het Henegouwse Sambrinvest en de gewestelijke investeringsmaatschappij SRIW. Samen investeren ze 10 miljoen euro in Imec.xpand Fund II; een fonds dat een internationale referentie wil worden voor investeringen in de chipssector. Het fonds mikt op 250 miljoen euro risicokapitaal. De bijdrage uit Wallonië maakt deel uit van een bredere samenwerking, luidt het. Zo is er onder meer sprake van gedeelde investeringsprojecten en de intentie van het fonds om in Wallonië te investeren.