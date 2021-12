De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag na een positieve start in het rood geëindigd. Techologie-index Nasdaq kreeg klappen, de Dow Jones kon de verliezen van dag grotendeels goedmaken.

Het arbeidsmarktrapport voor november was eerder gemengd, maar voor marktexperts goed genoeg voor de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) om het opkopen van obligaties sneller te verminderen dan verwacht. De Dow Jones sloot uiteindelijk de handelsdag 0,17 procent lager af op 34.580,08 punten. Sinds zijn recordhoogte op iets minder dan 36.566 punten in november heeft de index ongeveer 5,5 procent verloren. De breder samengestelde S&P 500 verloor vrijdag 0,84 procent tot 4.538,43 punten. Technologie-index Nasdaq daalde met 1,74 procent tot 15.712,04 punten. Hoewel er in november veel minder jobs werden gecreëerd dan verwacht en ook de uurlonen minder stegen, zette het herstel zich door en daalde het werkloosheidscijfer opnieuw. Daarom zal de Fed naar alle waarschijnlijkheid niet van haar plannen afwijken.

Het arbeidsmarktrapport voor november was eerder gemengd, maar voor marktexperts goed genoeg voor de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) om het opkopen van obligaties sneller te verminderen dan verwacht. De Dow Jones sloot uiteindelijk de handelsdag 0,17 procent lager af op 34.580,08 punten. Sinds zijn recordhoogte op iets minder dan 36.566 punten in november heeft de index ongeveer 5,5 procent verloren. De breder samengestelde S&P 500 verloor vrijdag 0,84 procent tot 4.538,43 punten. Technologie-index Nasdaq daalde met 1,74 procent tot 15.712,04 punten. Hoewel er in november veel minder jobs werden gecreëerd dan verwacht en ook de uurlonen minder stegen, zette het herstel zich door en daalde het werkloosheidscijfer opnieuw. Daarom zal de Fed naar alle waarschijnlijkheid niet van haar plannen afwijken.