'Waarom we weer een bankier kiezen als Manager van het Jaar'

Nee, Trends daagt het lot niet uit door Johan Thijs, de CEO van KBC, te verkiezen tot 34ste Manager van het Jaar, al zou een slechte geest het tegendeel kunnen vermoeden. Elf jaar geleden bekroonden we André Bergen, de toenmalige CEO van KBC, tot Manager van het Jaar. Het vervolg is bekend. Een jaar later brak de financiële crisis los die ook KBC midscheeps trof. Achteraf bekeken had de bank zich te ver gewaagd in Wall Street-bankieren met een te smalle kapitaalbasis. Er kwamen staatssteun en een spartaans dieet aan te pas om KBC een nieuw leven te geven. De kans op een herhaling is klein. 2019 is 2008 niet. Of nog niet, horen we de pessimisten denken. Maar ook het KBC van 2019 is het KBC van 2008 niet. "Dat zijn twee verschillende bedrijven. Die crisis was een diepe kerf in de ziel van deze financiële instelling. De hele organisatie is geë...