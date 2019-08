Waarom de kleine banken moeite hebben om te overleven

De grote banken hebben al moeite om te overleven in een tijd van dalende rentevoeten en investeringen in de digitalisering. Voor de kleine banken is het echt heel moeilijk.

De banken hebben het moeilijk sinds de crisis van 2008. Ze zitten in een keurslijf van veel te strenge regels, ze zijn verzwakt omdat de dalende rentevoeten op hun marges wegen, ze kampen met omstandigheden van zwakke groei en hun onderlinge concurrentie is moordend. Bovendien moeten ze opboksen tegen de jonge bedrijfjes die innovatieve financiële diensten aanbieden. Die zogenoemde fintechs knabbelen aan hun marktaandeel in onder meer betaal- en wisseldiensten.

