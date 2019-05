De Waalse overheid heeft de vergunning geweigerd voor de bouw van een nieuwe productiesite door het West-Vlaamse aardappelverwerkende bedrijf Clarebout Potatoes in Frameries, in de provincie Henegouwen.

Vorige week trok intercommunale IDEA ook al het voorkooprecht in voor de nieuwe site in Frameries, waardoor ook andere geïnteresseerde kopers zich zouden kunnen melden voor de site van 16 hectare. De Waalse minister Di Antonio verwijt Clarebout onder meer dat het bedrijf zijn industrieel project opgesplitst heeft, te beginnen met een magazijn in 2016, vervolgens de bouw van een frigo en uiteindelijk een project voor een productievestiging van frieten. De minister motiveert zijn beslissing voorts met argumenten over geluidsoverlast en mobiliteit.

Een beroepsprocedure tegen de bouw van de frigo werd eerder al ingediend door omwonenden, maar die was niet-opschortend, waardoor de werken voor de bouw van de frigo aangevat konden worden. De vergunning daarvoor werd in januari afgeleverd. 'Indien de gemeente Frameries beroep aangetekend had, zou dat wel opschortend geweest zijn en zouden de werken dus stilgelegd geworden zijn', aldus de woordvoerder van Di Antonio. 'Een dergelijk beroep moet behandeld worden door de minister. Di Antonio verwijt het bedrijf voornamelijk dat het project niet in zijn geheel onderworpen is aan een globale impactstudie', luidt het.

Bij Clarebout wordt voorlopig niet gereageerd. 'We hebben tot dusver nog geen officiële weigering ontvangen, niet van de minister, niet van IDEA met betrekking tot het terrein. We wachten dus op de officiële kennisgeving, die onze juristen zullen bekijken, vooraleer we stelling nemen', aldus Jan Poté, woordvoerder van Clarebout.

De globale investering door Clarebout in Frameries is nochtans goed voor 300 tot 500 miljoen euro, en levert werk op voor 300 tot 500 mensen. Het bedrijf heeft nog steeds de mogelijkheid om het dossier voor de Raad van State te brengen.

Clarebout is sinds 2016 in de industriezone van Frameries actief. Er worden aardappelen gestockeerd en voorbewerkt. Het bedrijf wil er nu een vestiging bouwen waar onder meer diepvriesfrieten zouden worden geproduceerd.

Clarebout heeft al twee productievestigingen, in zijn thuisbasis Nieuwkerke (West-Vlaanderen) en in Warneton (Henegouwen). Het bedrijf stelt op dit moment meer dan 1.500 mensen tewerk.