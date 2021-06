ITeos Therapeutics, een biotechbedrijf uit Gosselies dat gespecialiseerd is in kankeronderzoek, gaat samenwerken met farmareus GSK, zo blijkt maandag uit een persbericht. ITeos krijgt al zeker 625 miljoen dollar (zo'n 516 miljoen euro) aan voorafbetalingen gestort, een bedrag dat naargelang de resultaten verder kan oplopen met 1,45 miljard dollar (zo'n 1,2 miljard euro).

De samenwerking draait rond de ontwikkeling en mogelijke commercialisering van EOS-448, een anti-TIGIT monoklonaal antilichaam dat momenteel in de Fase1-ontwikkeling zit als mogelijke behandeling voor patiënten met kanker.

De behandeling van kanker via immuuntherapie is veelbelovend, maar slaat niet bij iedereen aan. Door 'immuun checkpoint inhibitoren' wordt de rem die belet dat het immuunsysteem de kankercellen gaat aanvallen, afgezet. EOS-448 is zo een potentieel geneesmiddel. GSK beschikt al over verschillende checkpointremmers en wil zijn portefeuille dankzij de samenwerking met de Belgen aanvullen.

Voor iTeos betekent de samenwerking met GSK dan weer dat het zijn onderzoek kan versnellen en uitbreiden. De kosten zullen ook worden gedeeld. Momenteel bevindt het onderzoek zich in Fase 1, bij patiënten met solide tumoren. Volgend jaar wil men een studie starten in combinatie met het middel dostarlimab (tegen baarmoederkanker, red.).

Als de ontwikkeling positief is, gaan beide bedrijven het middel samen commercialiseren en de winst in de VS gelijk onder elkaar verdelen, klinkt het in het persbericht. Buiten de VS zal iTeos licentiebetalingen ontvangen.

